網球／淚眼送費德勒 納達爾最後合拍後返家陪太太

拉沃盃首日和宿敵兼好友「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）合體後，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）就因「個人因素」退出拉沃盃後兩日賽程，趕回西班牙陪伴待產中的妻子。

上月美網出局後，納達爾就曾提到，家裡狀況讓他十分緊張，「我不OK，就意義來說，他們過了艱難的幾週。」

「睡得很少，整體上有些壓力，和平常的狀況複雜了些，我必須去適應這些，這和平常的職業生涯是不同的壓力。」納達爾補充說。

身為「三巨頭」最後成婚的成員，納達爾的愛妻佩蕾洛（Mery Perello）今年懷上身孕，但本月稍早傳出被送往馬洛卡的醫院，36歲的納達爾美網期間透露妻子沒大礙，來到倫敦時也提到，太太狀態有所進步。

「幸運的是一切安好，我們也冷靜許多。」納達爾表示，也因太太狀況沒問題，自己才能到倫敦，完成對自己來說「最重要的事情」，親自歡送費德勒結束選手生涯。