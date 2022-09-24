足球／迷你足球賽台中站燃戰火 美日混血兄弟檔成焦點

111年度迷你足球賽今天兵分四路開踢，台中區賽事在市政府前廣場舉行，另外三場分別在嘉義縣南新國小、宜蘭縣宜蘭高中、屏東縣長治國中，比賽分U6及U8二個組別。今年台中區共有33隊報名參賽，冠軍球隊還可選出一位MVP，由長期支持贊助基層足球的雲豹能源科技所提供的精美比賽用球。

台中市政府運動局局長李昱叡也在百忙中抽空前來為參賽隊伍加油打氣，他在受訪時表示，市長盧秀燕上任的第一年就積極推動足球運動，而今年迷你足球在台中發展邁入第四年，從一開始只有8個區到現在大台中所有29個行政區都有專屬的足球俱樂部或推廣課程發展，就連較偏遠的和平區也有深入推廣，代表台中市政府真的有在積極扎根基層，提供所有小市民參與比賽的平台。

李昱叡進一步強調，市長盧秀燕為了均衡足球資源發展、消弭城鄉差距，除了興建八人制足球場之外，希望明年底再完成一座十一人制足球場，在完工前積極培養觀賽人口，將足球風氣普及化，並規畫完整的基層學生分齡賽制，屆時球場完工後，讓球迷可無縫接軌進場觀看高水準的賽事。

迷你足球協會祕書長張武業表示，希望透過每年幼兒足球的比賽深耕足球文化扎根基層，成為市民期待的重要基層賽事。今年也聘請專家學者針對幼兒足球的教材撰寫成書本，希望讓更多的小朋友有系統的玩足球。

近年來相當投入台灣基層運動的雲豹能源科技也派代表蒞臨現場為奪牌的隊伍頒獎，雲豹能源科技代表林大翔表示，每年都會不定期到各地比賽現場觀賽，參賽隊伍越來越多讓全公司許多參與其中的同仁感到特別開心，尤其是能見證用足球帶動台灣運動的風氣，也看到台灣不再只有四年瘋一次足球。

台中的人文及氣候經常吸引很多外籍人士進駐，因此在比賽中也經常可看到不少金髮碧眼的小朋友穿梭場內，來自美國的雙胞胎兄弟尼可拉斯以及路易斯，父親是美籍黑人，母親則是來自日本，因為就讀的學校有足球社團，看中二兄弟有極大的潛能便邀請入隊，除了每周練習二次外，多餘的體力也用在棒球及籃球項目上，雖然所屬的球隊未能奪冠，不過他們的父母認為足球帶給小孩生活上很大的改變，除了食量增加外也已經養成每天早睡早起的習慣，學習足球的過程帶給孩子無比的自信才是他們最大的收穫。