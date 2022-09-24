高球／仰德TPC錦標賽第3輪 李玠柏猛打6鳥並列第2

台灣男子職業高球好手李玠柏今天在仰德TPC錦標賽第3回合猛打6鳥也吞下3個柏忌，累計以低於標準12桿的204桿並列第2，與排頭僅1桿之差，大有機會挑戰衛冕。

總獎金70萬美元（約新台幣2226萬元）的仰德TPC錦標賽，今天在林口高爾夫球場進行第3回合競桿，這場比賽也是台巡賽與亞巡賽共同舉辦，來自澳洲的楚維斯．史密斯（Travis Smyth），今天繳出66桿，3回合總計以低於標準桿13桿的203桿躍居榜首。

昨天第2回合打完，李玠柏與排頭還差2桿，今天他維持高檔表現，共抓下6鳥、吞3個柏忌，以低於標準3桿的69桿繳卡。

延續昨天的火燙開局，李玠柏今天一下場就連打3個博蒂，由於鐵桿狀況極佳，3鳥都是9呎內的推桿拿下，一度攻上排頭，可惜第9洞他領到全場第1個柏忌，轉場後又再添2個柏忌，最終以1桿之差並列第2。

對於今天的表現，李玠柏直言，因為風勢增強不好處理，主要是風向很亂不易判斷，只能憑感覺與猜測，「如果無法確定時就打中間路線了。」

李玠柏強調，原本今天成績可以更好一些，無奈木桿開球有點失準，3個柏忌都是開球歪進樹林，造成進攻角度不佳而苦吞柏忌。

對於明天的爭冠策略，李玠柏透露，若風勢一樣又大又亂，就會盡量減少失誤，原則上不會採太積極的想法打，另一個關鍵則是推桿，尤其是15至18呎較長的推桿能否把握住機會。