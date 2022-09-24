輪椅網球／永達盃男雙台灣內戰戴加揚唐兆漢拚連兩站冠軍 單打日馬猛將對決

「永達盃高雄國際輪椅網球公開賽」今於高雄輪椅夢公園展開第三日賽程，男單4強台灣僅存的輪椅網球一哥戴加揚、陳駿杰都不敵大馬、日本外籍球員而無緣爭冠；所幸男雙決賽將由上一站冠軍戴加揚／唐兆漢與馬來西亞的本約索夫(MOHAMAD YUSSHAZWAN Bin Yusuf)／廖克松的台馬組合爭冠，篤定男雙冠軍將由台將拿下！

「沒辦法，日本球員的速度真的快！」台灣老將陳駿杰在力拼54分鐘後依舊以兩個0比6敗給前世界第7、里約帕奧日本「大魔王」真田卓無緣晉級決賽，平時擔任鑽石研磨師的陳駿杰說：「對方層級較高屬於國際級的球員，本來是想看有沒有機會可以打破鴨蛋，但對方的球質重而且球又上旋，很多看起來會outside的球卻會突下墜變成inside，有跟他打了知後才知道跟世界一級球員的差距還差很多。」

台灣選手陳駿杰。(大會提供)

另一場男單4強由台灣輪椅網球一哥、世界第123戴加揚對上世界第45的馬來西亞球員本約索夫，兩人先前在2017、2020年交手過兩次都吞下敗戰，戴加揚今在一開始還互相破發維持僵局，但可惜後半段還是被連續破發，最終只能以3比6、1比6第三度敗下陣來而無緣男單決賽。

輪網一哥戴加揚。(大會提供)

男單決賽明將由世界第26的日本「大魔王」真田卓對上世界第45的馬來西亞球員本約索夫，兩人曾在2018年日本公開賽交手過一次，當時真田卓以6比1、6比0輕鬆打敗本約索夫。

幸好台將在男雙部份大放光芒，上一站勝利盃男雙冠軍戴加揚／唐兆漢的老少配今在男雙4強首盤在2比3時，兩人才逐漸穩住陣腳一舉連下10局，最終以6比3、6比0打敗前一天才剛打過近3小時的林金達／王偉軒組合後連續兩站闖進男雙決賽。

男雙戴加揚(左)、唐兆漢(右)組合。（大會提供）

台灣輪椅網球一哥戴加揚賽後也大讚新秀唐兆漢，「感覺一場比一場更加穩定，但只可惜單打就是跟雙打的表現有段落差。」唐兆漢賽後表示，「比賽一開始可能放的太鬆，我自己也覺得很可惜單打沒有晉8強，失去與真田卓這樣世界級高手挑戰的機會，這算是我第一次打屬國際級的賽事，雙打會覺得有人可以互相配合，但單打就必須完全一個人自己來，發現自己的核心練的不夠，速度快不起來，很多球就來不及救，這是我這次比賽最大的收獲，發現自己不足的地方。」

戴加揚／唐兆漢明天尋求連兩站雙打冠軍的對手是馬來西亞本約索夫／廖克松，後者這對台馬組合今以6比0、6比1輕鬆打敗上官百瑞／石義和後晉級男雙決賽，但大馬球員本約索夫持拍的右手似乎有傷在身，自喻「扁你Benny」的台將廖克松也坦承搭檔本約索夫的手臂不舒服，但他說：「我有這麼棒的靠山，說我打不好是謙虛，雖然我英文有限，但我們都可以用眼神溝通沒有障礙，當然我們也很想拿雙打冠軍，冠軍是個榮耀，但我們不會想太多，盡力去打就對了！」

男雙台灣選手廖克松(後)、馬來西亞猛將本約索夫(前)組合。(大會提供)

為什麼台灣輪椅網球選手難覓？一路看著台灣輪椅網球發展的中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會祕書長王雅民表示，輪椅網球有兩大罩門，第一是上手門檻高，輪椅網球是技術含量很高的運動項目，再加上必須在室外烈日下練球，很少人會願意留下來訓練；其次，輪椅網球只有分成男、女組和Quad組是分類最少的輪椅運動項目，能不能運用到腰部的力量，打出來的球力量就差很多，所以球員打輪椅網球相對很難取得成績，但協會近年與脊椎損傷協會等合作，可以到輪椅夢公園體驗運動的樂趣，希望協助坐輪椅的人都可以走出來運動，在輪椅運動人數增加後再期待能有人進一步來學輪椅網球的可能。