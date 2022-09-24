北市學生運動員生涯發展教育知能計畫 首場講座今登場

台北市政府體育局長期致力扎根體育基層，尤其針對學生運動員的培育除了健全的獎勵與訓練補助制度，也有完整的選手培育系統，支援優秀選手與教練所需，增進相關知能並與國際接軌，在運科醫療照護方面，率先全國辦理「競技運動訓練暨科學中心」、「運動防護人力支援基層訓練站」、「運動醫療補助」與設置「台北田徑場物理治療所」等，提供專業便捷的運科防護與醫療服務。

為持續完善對選手之培育與照顧，今年台北市體育局辦理「學生運動員生涯發展教育計畫」，此為全國縣市政府首辦之學生運動員生涯發展系統性教育課程，將針對台北市高中基層訓練站辦理6場講座，讓生涯發展觀念向下扎根，加強學生運動員對未來生涯規劃之知能，也希望未來能有更多人一起重視學生運動員議題。

期盼藉由成功運動員轉型經驗分享及講座之辦理，可促進學生運動員提昇個人學習力，以增加生涯多元發展性，超越極限，不被侷限，追求更卓越精彩的金牌人生。

今天首場講座運動主題為排球，由李加耀教授、林顯丞教練、盧俊宏所長、周德倫科長、楊怡真選手及邱得全教練，各自分享不同領域的運動員生涯發展歷程，後續5場講座活動也將由不同運動項目專長的講師分享各自的生涯發展經驗，活動開放一般民眾參加，各場次名額有限。