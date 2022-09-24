快訊

超罕見案例！稀有蛇類疑「吞有毒蜈蚣」窒息噎死 專家曝致命真相

周玉蔻是陳時中親密戰友？蔣萬安競辦曝違法爭議：至少三度縱容

北市學生運動員生涯發展教育知能計畫 首場講座今登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
北市學生運動員生涯發展教育知能計畫大合照。圖／蜂巢行銷提供
北市學生運動員生涯發展教育知能計畫大合照。圖／蜂巢行銷提供

台北市政府體育局長期致力扎根體育基層，尤其針對學生運動員的培育除了健全的獎勵與訓練補助制度，也有完整的選手培育系統，支援優秀選手與教練所需，增進相關知能並與國際接軌，在運科醫療照護方面，率先全國辦理「競技運動訓練暨科學中心」、「運動防護人力支援基層訓練站」、「運動醫療補助」與設置「台北田徑場物理治療所」等，提供專業便捷的運科防護與醫療服務。　

為持續完善對選手之培育與照顧，今年台北市體育局辦理「學生運動員生涯發展教育計畫」，此為全國縣市政府首辦之學生運動員生涯發展系統性教育課程，將針對台北市高中基層訓練站辦理6場講座，讓生涯發展觀念向下扎根，加強學生運動員對未來生涯規劃之知能，也希望未來能有更多人一起重視學生運動員議題。

期盼藉由成功運動員轉型經驗分享及講座之辦理，可促進學生運動員提昇個人學習力，以增加生涯多元發展性，超越極限，不被侷限，追求更卓越精彩的金牌人生。

今天首場講座運動主題為排球，由李加耀教授、林顯丞教練、盧俊宏所長、周德倫科長、楊怡真選手及邱得全教練，各自分享不同領域的運動員生涯發展歷程，後續5場講座活動也將由不同運動項目專長的講師分享各自的生涯發展經驗，活動開放一般民眾參加，各場次名額有限。

排球 田徑

延伸閱讀

北市莫德納次世代疫苗開打 首日逾2000人接種

北市號誌桿弱不禁風？ 議員憂：設置逾30年多達68座

一天兩度砍人、囚禁凌虐車手 北市警逮竹聯明仁會幹部

鎖匠低血糖癱坐公寓樓梯神情恍惚 北市警買巧克力幫緩解

相關新聞

拉沃盃／為費德勒流淚 納達爾：生命一部分也隨之離開

男子網壇傳奇費德勒（Roger Federer）今天在拉沃盃與老戰友納達爾（Rafael Nadal）合拍後正式退休，不...

輪椅網球／永達盃男雙台灣內戰戴加揚唐兆漢拚連兩站冠軍 單打日馬猛將對決

「永達盃高雄國際輪椅網球公開賽」今於高雄輪椅夢公園展開第三日賽程，男單4強台灣僅存的輪椅網球一哥戴加揚、陳駿杰都不敵大馬、日本外籍球員而無緣爭冠；所幸男雙決賽將由上一站冠軍戴加揚／唐兆漢與馬來西亞的本

北市學生運動員生涯發展教育知能計畫 首場講座今登場

台北市政府體育局長期致力扎根體育基層，尤其針對學生運動員的培育除了健全的獎勵與訓練補助制度，也有完整的選手培育系統，支援...

游泳／公開水域亞錦賽傳捷報 10公里項目奪1金1銀

2022亞洲公開水域錦標賽在烏茲別克舉行，中華隊派出男子組卓承齊、曾楷文與女子組鄧羽彣、黃子怡等4名選手參賽，5公里賽事...

世足賽／土耳其派鎮暴警偵爆犬 賽事期間助卡達維安

2022年卡達世界盃足球賽即將登場，土耳其內政部知情人士指出，土耳其將派3000多名鎮暴警察及80隻偵爆犬等赴卡達，協助...

足球／帶動基層發展 BE HEROE學院連4年進軍彰化

「BE HEROES足球菁英學院」連續第4年前進彰化縣立體育場，今天舉行開訓典禮，再次邀請上學年度高中足球聯賽男子組前4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。