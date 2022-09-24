游泳／公開水域亞錦賽傳捷報 10公里項目奪1金1銀

2022亞洲公開水域錦標賽在烏茲別克舉行，中華隊派出男子組卓承齊、曾楷文與女子組鄧羽彣、黃子怡等4名選手參賽，5公里賽事由卓承齊摘銅率先傳回佳績，今10公里賽事再傳捷報，鄧羽彣克服低水溫勇奪金牌，卓承齊則以0.3秒之差拿下銀牌，本屆合計拿下1金、1銀、1銅，創下我國參賽最佳成績。

台灣好手在烏茲別克勇奪佳績，中華民國游泳協會理事長陳任邦上任後努力推動公開水域發展，他感謝選手與教練辛勞，更鼓勵選手精彩表現，特地頒發獎金，金牌選手2000元美金，銀牌選手1000元美金，銅牌選手500元美金，期許選手能繼續前進，在明年杭州亞運帶回佳績。

鄧羽彣漂亮奪金，來自她5公里的些微成績落敗，「我5公里目標前三名，但最後5公尺被銅牌選手追過去，真的很可惜。」落敗帶來的鬥志，讓她更專注在10公里賽事的表現，她最終以2小時07分27秒擊敗各國好手奪金，更一雪5公里無緣頒獎台的遺憾。

教練劉曜彰肯定鄧羽彣的精彩表現，「水溫低到20度，比賽過程還有一些水域溫度會特別低。」他表示賽後有許多選手被擔架抬出去後送，他說：「比完5公里就一直去適應這樣的水溫，羽彣就是贏在有hold住。」

卓承齊本屆賽事在5公里拿下銅牌，10公里則與日本對手南出大伸同時進入終點，只輸在觸板時間以1小時58分21秒3拿下銀牌，他說：「這就是比賽，對手是去年奧運選手，我之前世錦賽也輸他1分多鐘，我不會覺得這次沒贏他可惜。」他同樣也是檢討5公里表現，在10公里更上層樓。

卓承齊今年7月騎自行車遭汽車擦撞，導致左手腕與手肘骨折，治療加復健停了50天才恢復訓練，他先在本月初的日月潭小試身手，確認無礙後才挑戰亞錦賽，還能拿下1銀1銅維持上屆成績，展現驚人鬥志。

教練劉曜彰強調，本次能游出佳績，關鍵就是有男、女各有2名選手參賽，可以互相照應，甚至有戰術執行的空間，他希望參賽歷史最佳成績能帶動來年亞運爭獎牌的氣勢，他說：「希望公開水域選手能取得亞運培訓資格，能有更多資源幫助選手持續成長，明年亞運公開水域奪牌絕對有機會。」