快訊

超罕見案例！稀有蛇類疑「吞有毒蜈蚣」窒息噎死 專家曝致命真相

周玉蔻是陳時中親密戰友？蔣萬安競辦曝違法爭議：至少三度縱容

聽新聞
test
0:00 / 0:00

游泳／公開水域亞錦賽傳捷報 10公里項目奪1金1銀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊鄧羽彣（左1）、卓承齊（右1）拿下10公里女子組金牌與男子組銀牌。圖／中華泳協提供
中華隊鄧羽彣（左1）、卓承齊（右1）拿下10公里女子組金牌與男子組銀牌。圖／中華泳協提供

2022亞洲公開水域錦標賽在烏茲別克舉行，中華隊派出男子組卓承齊、曾楷文與女子組鄧羽彣、黃子怡等4名選手參賽，5公里賽事由卓承齊摘銅率先傳回佳績，今10公里賽事再傳捷報，鄧羽彣克服低水溫勇奪金牌，卓承齊則以0.3秒之差拿下銀牌，本屆合計拿下1金、1銀、1銅，創下我國參賽最佳成績。

台灣好手在烏茲別克勇奪佳績，中華民國游泳協會理事長陳任邦上任後努力推動公開水域發展，他感謝選手與教練辛勞，更鼓勵選手精彩表現，特地頒發獎金，金牌選手2000元美金，銀牌選手1000元美金，銅牌選手500元美金，期許選手能繼續前進，在明年杭州亞運帶回佳績。

鄧羽彣漂亮奪金，來自她5公里的些微成績落敗，「我5公里目標前三名，但最後5公尺被銅牌選手追過去，真的很可惜。」落敗帶來的鬥志，讓她更專注在10公里賽事的表現，她最終以2小時07分27秒擊敗各國好手奪金，更一雪5公里無緣頒獎台的遺憾。

教練劉曜彰肯定鄧羽彣的精彩表現，「水溫低到20度，比賽過程還有一些水域溫度會特別低。」他表示賽後有許多選手被擔架抬出去後送，他說：「比完5公里就一直去適應這樣的水溫，羽彣就是贏在有hold住。」

卓承齊本屆賽事在5公里拿下銅牌，10公里則與日本對手南出大伸同時進入終點，只輸在觸板時間以1小時58分21秒3拿下銀牌，他說：「這就是比賽，對手是去年奧運選手，我之前世錦賽也輸他1分多鐘，我不會覺得這次沒贏他可惜。」他同樣也是檢討5公里表現，在10公里更上層樓。

卓承齊今年7月騎自行車遭汽車擦撞，導致左手腕與手肘骨折，治療加復健停了50天才恢復訓練，他先在本月初的日月潭小試身手，確認無礙後才挑戰亞錦賽，還能拿下1銀1銅維持上屆成績，展現驚人鬥志。

教練劉曜彰強調，本次能游出佳績，關鍵就是有男、女各有2名選手參賽，可以互相照應，甚至有戰術執行的空間，他希望參賽歷史最佳成績能帶動來年亞運爭獎牌的氣勢，他說：「希望公開水域選手能取得亞運培訓資格，能有更多資源幫助選手持續成長，明年亞運公開水域奪牌絕對有機會。」

卓承齊 亞運 世錦賽

延伸閱讀

游泳／亞洲公開水域錦標賽 卓承齊5公里組連3屆摘銅

大武崙沙灘泳客被漂出外海溺水不治 泳客：海流會捲人

外木山父游泳被沖外海！兒和民眾、救生員搶救 送醫命危

籃網球／二度射日！中華隊亞錦賽勝場收尾

相關新聞

拉沃盃／為費德勒流淚 納達爾：生命一部分也隨之離開

男子網壇傳奇費德勒（Roger Federer）今天在拉沃盃與老戰友納達爾（Rafael Nadal）合拍後正式退休，不...

輪椅網球／永達盃男雙台灣內戰戴加揚唐兆漢拚連兩站冠軍 單打日馬猛將對決

「永達盃高雄國際輪椅網球公開賽」今於高雄輪椅夢公園展開第三日賽程，男單4強台灣僅存的輪椅網球一哥戴加揚、陳駿杰都不敵大馬、日本外籍球員而無緣爭冠；所幸男雙決賽將由上一站冠軍戴加揚／唐兆漢與馬來西亞的本

北市學生運動員生涯發展教育知能計畫 首場講座今登場

台北市政府體育局長期致力扎根體育基層，尤其針對學生運動員的培育除了健全的獎勵與訓練補助制度，也有完整的選手培育系統，支援...

游泳／公開水域亞錦賽傳捷報 10公里項目奪1金1銀

2022亞洲公開水域錦標賽在烏茲別克舉行，中華隊派出男子組卓承齊、曾楷文與女子組鄧羽彣、黃子怡等4名選手參賽，5公里賽事...

世足賽／土耳其派鎮暴警偵爆犬 賽事期間助卡達維安

2022年卡達世界盃足球賽即將登場，土耳其內政部知情人士指出，土耳其將派3000多名鎮暴警察及80隻偵爆犬等赴卡達，協助...

足球／帶動基層發展 BE HEROE學院連4年進軍彰化

「BE HEROES足球菁英學院」連續第4年前進彰化縣立體育場，今天舉行開訓典禮，再次邀請上學年度高中足球聯賽男子組前4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。