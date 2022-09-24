足球／帶動基層發展 BE HEROE學院連4年進軍彰化

「BE HEROES足球菁英學院」連續第4年前進彰化縣立體育場，今天舉行開訓典禮，再次邀請上學年度高中足球聯賽男子組前4強惠文高中、北門高中、宜蘭高中與中山工商，以及陳柏良母校中正高工等青年好手齊聚，持續為彰化在地國中、國小的40名小球員規劃寓教於樂的足球訓練，期盼透過國腳等級教練的足球訓練與經驗傳遞，鼓勵學員勇敢追逐足球夢想。

BE HEROES足球發展計畫邁入第6年，由富盛證券投資顧問公司副董事長魏寶生、展逸國際企業董事長張憲銘與台灣男足隊長陳柏良共同發起，成立「陳柏良公益信託基金」，目標栽培台灣基層足球人才，回饋台灣足壇，同時鼓勵台灣菁英足球員挑戰自我。計畫獲得彰化縣政府大力支持，連續第4年來到彰化舉辦，希望鼓勵當地足球風氣。

頂尖的足球菁英學院，帶動彰化基層足球發展，從過往一度被認為是「足球沙漠」，到如今全縣超過170所小學已有超過50所成立足球校隊或社團，國中也有超過30所。大力推動彰化運動發展的彰化縣議長謝典林強調，帶來國家級水準的訓練，就是希望推動基層運動的發展，他說：「自己就是體育愛好者，很開心能將最好的體育活動帶到彰化。」

用心規劃「BE HEROES足球菁英學院」的展逸國際企業，董事長張憲銘強調，很高興連續第4年來到彰化舉辦足球菁英學院，看到許多小朋友開心參與，他希望小小球員能努力訓練，看齊每年都會來到菁英學院的國內高中頂尖球員，不斷往足球更高殿堂前進與奮鬥。

而今年也再次邀請陳毅維擔任總教練，搭配李盟乾、呂昆錡與莊明諺組成國腳教練團，陳毅維強調，希望每個參與足球菁英學院的學員，未來都能走在足球路上，無論是成為球員，或是在不同角色，都能持續支持足球，教練團除了傳遞足球技巧之外，還會提供寶貴的足球觀念與經驗，為國中、國小球員奠定熱愛足球的基礎，更要訓練高中菁英更上一層樓。