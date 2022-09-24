自行車／極點慢旅雲林必Bike小鎮 400車友尋寶趣

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下稱雲嘉南管理處）一年一度「2022極點慢旅極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊」系列活動嚴選三大路線，首發場「雲林濱海必Bike小鎮活動」於今天在口湖遊客中心揭幕，吸引近400位車友熱血參與。

雲嘉南管理處表示，本次活動特別以「尋寶濱GO卡」集章方式，以嶄新方式讓參與車友Bike訪雲林口湖的「椬梧滯洪池」及四湖「三條崙黑森林」打卡勝地，並以自行車慢遊不快不慢的速度，深入探索雲林的豐富生態與極緻美景。

本場活動也特別邀請「單車運動甜心-Eva」擔任領騎嘉賓，將於出發前詳細向車友們介紹環騎圓夢APP的軌跡紀錄使用外，也會全程陪同車友完騎34K，回到會場時親自介紹並嘗鮮雲林在地小農之「鹹良好物」。

為推廣整體觀光效益，本次活動推出完騎送百元自行車集希券及環保寶特瓶紗織活動紀念POLO衫、ericoco獨家設計限量聯名款虎年鑰匙圈等優惠，指定住宿或於鹹味浪潮市集消費滿1000元，就可參加美利達自行車、觀光圈體驗券、在地伴手禮等10萬元大獎的抽獎活動。

本系列活動還有10月8日的「嘉義雙教堂浪漫騎旅—42k」，以及10月22日壓軸登場的「台南極西·集希國聖港燈塔騎遊-34k」活動。更多活動訊息請上「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁。