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拉沃盃／為費德勒流淚 納達爾：生命一部分也隨之離開

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拉沃盃／為費德勒流淚 納達爾：生命一部分也隨之離開

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
跟著費德勒一起落淚，納達爾說這就像是他生命中的重要一部分也隨之離開。 美聯社
跟著費德勒一起落淚，納達爾說這就像是他生命中的重要一部分也隨之離開。 美聯社

男子網壇傳奇費德勒Roger Federer）今天在拉沃盃與老戰友納達爾（Rafael Nadal）合拍後正式退休，不僅主角費德勒淚流滿面，坐在身邊的納達爾也被拍到流下不捨眼淚的畫面，並直言費德勒的退休，就像是他生命中的重要一部分也隨之離開。

費德勒在今天結束了他長達25年的職業生涯，將帶著20座大滿貫冠軍頭銜退役，而身為他生涯中最重要的對手中一，納達爾不但沒有缺席費德勒的生涯最終戰，還跟他一同站在球場上攜手奮戰。

納達爾與費德勒賽後緊緊相擁。 美聯社
納達爾與費德勒賽後緊緊相擁。 美聯社

在兩人職業生涯的最後一次合拍以輸球收場後，費德勒在接受全場致敬時，納達爾也被拍下留下不捨男兒淚的畫面，他也用悲傷和難忘來形容自己的心情：「當費德勒離開巡迴賽時，我生命中的一個重要部分也將離開。」

而身為費德勒生涯最終戰的對手之一，美國好手沙克（Jack Sock）就說：「顯然有百分之99.9的球迷都站在我們得對立方，但能參加這場比賽的太有趣了，我認為我會相當感激能成為史上最偉大球員生涯最後一場比賽中的一部分。」

費德勒 納達爾 Roger Federer

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