快訊

Costco會員年費要調漲？財務長透露可能時間點

租金補貼300億花不完 房東一招自保 明年糾紛恐爆增

LPGA／阿肯色錦標賽首輪 侯羽薔一桿進洞僅少領先集團1桿

中央社／ 台北24日電
台灣旅美高球女將侯羽薔今天在LPGA阿肯色錦標賽首輪發威，還上演一桿進洞獵鷹，繳出65桿並列第7，與領先集團僅1桿之差。 美聯社
台灣旅美高球女將侯羽薔今天在LPGA阿肯色錦標賽首輪發威，還上演一桿進洞獵鷹，繳出65桿並列第7，與領先集團僅1桿之差。 美聯社

台灣旅美高球女將侯羽薔今天在LPGA阿肯色錦標賽首輪發威，她全場猛打5鳥、另有一次一桿進洞獵鷹，僅吞1柏忌，繳出65桿並列第7，與領先集團僅1桿之差。

總獎金230萬美元（約新台幣7315萬元）的阿肯色錦標賽，在美國阿肯色州的羅傑斯舉行，這場比賽依循傳統僅打3天、54洞，共有4名台灣女將參賽，其中又以侯羽薔首輪表現最佳，共有6名球員以低於標準7桿的64桿並列排頭。

侯羽薔本季前11場出賽，都未能晉級決賽，今天她在首輪迎來爆發，單回合繳出低於標準6桿的65桿，是她旅美職業生涯代表作，過去11場比賽的首回合，她僅1次繳出低於標準桿的成績卡。

今天一下場侯羽薔在前3洞就打下1鳥、1柏忌，一來一往扯平，接下來她的表現倒吃甘蔗，先後在第5、9洞捕鳥。

轉場後侯羽薔在標準3桿的短洞、第11洞，開球後小白球就直接滾進洞內，不但讓她演出神乎其技地一桿進洞，也成功射下老鷹，接下來她再打下2個博蒂，以65桿結束首回合，排名也高居並列第7。

除侯羽薔外，錢珮芸今天打出4鳥、2柏忌，以低於標準2桿的69桿作收，排名並列50，而東京奧運國手、台灣一姐徐薇淩首輪則繳出70桿，並列68。

上週才在波特蘭菁英賽，以並列24名完賽、打出本季最佳排名的李旻，今天則未能延續上週表現，以3鳥、1柏忌與1個雙柏忌扯平，以平標準的71桿繳卡，排名並列89。

侯羽薔 波特 徐薇淩

延伸閱讀

高球／台巡仰德TPC錦標賽次輪 李玠柏飆68桿並列第2

高球／波特蘭高球菁英賽第3輪 李旻暫並列第30

LPGA／皇后城錦標賽首輪 李旻谷底反彈打4鳥並列11

LPGA／達納公開賽首輪 徐薇淩猛打6鳥並列29

相關新聞

拉沃盃／大家都哭了！ 費德勒含淚告別：我很高興、並不難過

男子網壇傳奇費德勒（Roger Federer）今天與老對手納達爾（Rafael Nadal）於拉沃盃合拍進行生涯最終戰...

拉沃盃／「這正是我希望的」 費德勒淚謝所有人共度美妙旅程

瑞士網球天王費德瑞今天與老對手納達爾搭檔出戰拉沃盃雙打賽，雖敗猶榮，傳奇職業生涯落幕。費德瑞賽後激動落淚，感謝家人、團隊...

LPGA／阿肯色錦標賽首輪 侯羽薔一桿進洞僅少領先集團1桿

台灣旅美高球女將侯羽薔今天在LPGA阿肯色錦標賽首輪發威，她全場猛打5鳥、另有一次一桿進洞獵鷹，僅吞1柏忌，繳出65桿並...

拉沃盃／費德勒網壇最終戰淚別 聯手納達爾最後一舞惜敗

網壇傳奇球星「瑞士特快車」費德瑞今天和「西班牙蠻牛」納達爾聯手，在拉沃盃雙打比賽以6比4、6比7、9比11不敵對手提亞佛...

拉沃盃／四天王最終同台 約克維奇：一起為費德勒的生涯慶祝

拉沃盃網球賽昨晚點燃戰火，其中將在這次賽事後退役的費德勒台灣時間今天凌晨將與納達爾搭檔在男雙出賽，昨天「四天王」的約克維...

高球／台巡仰德TPC錦標賽次輪 李玠柏飆68桿並列第2

台灣男子職業高球好手李玠柏今天在仰德TPC錦標賽次輪打下6鳥、2柏忌，以低於標準4桿的68桿繳卡，累計以135桿、2桿之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。