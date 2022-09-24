LPGA／阿肯色錦標賽首輪 侯羽薔一桿進洞僅少領先集團1桿

台灣旅美高球女將侯羽薔今天在LPGA阿肯色錦標賽首輪發威，她全場猛打5鳥、另有一次一桿進洞獵鷹，僅吞1柏忌，繳出65桿並列第7，與領先集團僅1桿之差。

總獎金230萬美元（約新台幣7315萬元）的阿肯色錦標賽，在美國阿肯色州的羅傑斯舉行，這場比賽依循傳統僅打3天、54洞，共有4名台灣女將參賽，其中又以侯羽薔首輪表現最佳，共有6名球員以低於標準7桿的64桿並列排頭。

侯羽薔本季前11場出賽，都未能晉級決賽，今天她在首輪迎來爆發，單回合繳出低於標準6桿的65桿，是她旅美職業生涯代表作，過去11場比賽的首回合，她僅1次繳出低於標準桿的成績卡。

今天一下場侯羽薔在前3洞就打下1鳥、1柏忌，一來一往扯平，接下來她的表現倒吃甘蔗，先後在第5、9洞捕鳥。

轉場後侯羽薔在標準3桿的短洞、第11洞，開球後小白球就直接滾進洞內，不但讓她演出神乎其技地一桿進洞，也成功射下老鷹，接下來她再打下2個博蒂，以65桿結束首回合，排名也高居並列第7。

除侯羽薔外，錢珮芸今天打出4鳥、2柏忌，以低於標準2桿的69桿作收，排名並列50，而東京奧運國手、台灣一姐徐薇淩首輪則繳出70桿，並列68。

上週才在波特蘭菁英賽，以並列24名完賽、打出本季最佳排名的李旻，今天則未能延續上週表現，以3鳥、1柏忌與1個雙柏忌扯平，以平標準的71桿繳卡，排名並列89。