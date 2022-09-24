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拉沃盃／「這正是我希望的」 費德勒淚謝所有人共度美妙旅程

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導
未能在退役之戰拿下勝局，費德勒（左）和雙打搭檔納達爾（右）都不禁流下英雄淚，這對好友兼勁敵，向一個偉大時代告別。 歐新社
未能在退役之戰拿下勝局，費德勒（左）和雙打搭檔納達爾（右）都不禁流下英雄淚，這對好友兼勁敵，向一個偉大時代告別。 歐新社

瑞士網球天王費德勒今天與老對手納達爾搭檔出戰拉沃盃雙打賽，雖敗猶榮，傳奇職業生涯落幕。費德勒賽後激動落淚，感謝家人、團隊、球迷等所有支持他的人陪伴度過美妙旅程。

41歲的費德勒（Roger Federer）上週宣布在3天拉沃盃（Laver Cup）賽後退役。他當時表示，過去幾年的傷病問題，讓他的璀璨生涯不得不劃下休止符。

費德瑞與塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）、西班牙猛將納達爾（Rafa Nadal）及英國名將墨瑞（Andy Murray）加入歐洲隊，攜手迎戰世界隊，這是過去20年主宰男網的「4大天王」首度合體出戰。

費德勒今天聯手納達爾代表歐洲隊打雙打比賽，終場6比4、6比7（2/7）、9比11敗給世界隊的美國好手帝亞佛（Frances Tiafoe）及沙克（Jack Sock）。

坐擁20座大滿貫賽單打冠軍的費德勒賽後在場上接受美國前球王庫利爾（Jim Courier）訪問時說：「我們總會度過這一切的，是吧？」

費德瑞勒：「這是很棒的一天。」他還說：「我告訴大夥兒我很開心，我不難過，來到這裡感覺很棒，我很高興再次繫上鞋帶，一切都是最後一次。這場比賽很棒，我再高興不過了。」

費德勒(右)與老婆米爾卡(左)。 美聯社
費德勒(右)與老婆米爾卡(左)。 美聯社

費德勒表示，他不覺得壓力很大，還說很感恩能與納達爾一起比賽，並與所有頂尖好手、所有傳奇齊聚一堂。

費德勒一一點名隊友，並說很榮幸與他們一起打拉沃盃，「這確實對我來說像是慶祝活動。我想在最後感覺這樣的氣氛，這一切正是我所希望的，因此謝謝大家」。

費德勒致詞時數度激動落淚，他感謝妻兒、父母、團隊和球迷等所有支持他的人一路相挺，還說「這是一趟美妙旅程」。

費德勒與納達爾坐在場邊雙雙流下男兒淚的畫面，讓無數粉絲為之動容，謝謝費德勒在網球界留下的神級球技和經典回憶。

費德勒接受眾人高舉歡樂謝幕。 美聯社
費德勒接受眾人高舉歡樂謝幕。 美聯社

納達爾 Roger Federer Andy Murray

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