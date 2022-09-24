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拉沃盃／大家都哭了！ 費德勒含淚告別：我很高興、並不難過

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
費德勒含淚高舉雙手向大家告別。 美聯社
費德勒含淚高舉雙手向大家告別。 美聯社

男子網壇傳奇費德勒Roger Federer）今天與老對手納達爾（Rafael Nadal）於拉沃盃合拍進行生涯最終戰，儘管最終無緣取得勝利來為生涯畫下完美句點，但賽後費德勒仍強調，自己一點都不會感到難過，反而相當開心。

41歲的費德勒在日前表示將於拉沃盃與納達爾合拍，進行最後一場賽事後退休，加上這次也披上歐洲隊戰袍的約克維奇（Novak Djokovic）與墨瑞（Andy Murray），網壇「四大天王」的最後一次聚首也成為近日最夯的話題。

費德勒含淚告別球迷。 美聯社
費德勒含淚告別球迷。 美聯社

而今天凌晨費德勒也與納達爾攜手在拉沃盃首日最後一點的雙打賽事登場，面對美國沙克／帝亞佛（Frances Tiafoe）的組合，雙方在前兩盤打完後戰成平手，比賽進入搶10後雙方也一路拉鋸，最終由美國組合以4：6、7：6（7：2）、11：9勝出，也讓世界隊在首日4點打完後與歐洲隊各拿下2點。

對於生涯最終戰無緣奪勝，費德勒賽後受訪時也說：「我很高興，並不感到難過，能夠來到這邊感覺很棒，我很享受能再一次繫緊鞋帶，這所有的一切都是最後一次，比賽的感覺相當棒，我再高興不過了，這一切都太棒了。」

費德勒與納德爾都哭了。 美聯社
費德勒與納德爾都哭了。 美聯社

在比賽結束後費德勒不僅與納達爾緊緊相擁，還在表達對家人、團隊和球迷的感謝時，一度流下英雄淚，不過也不忘開玩笑的說：「我一直認為這場比賽會發生一些狀況，像是我的小腿或是背可能會有點狀況，但很高興最終我能毫髮無損的完成這場球，這對我來說就像是一場慶祝活動，這正是我所希望的，一次完美的旅程。」

費德勒被眾人舉起。 美聯社
費德勒被眾人舉起。 美聯社

費德勒 納達爾 Roger Federer

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