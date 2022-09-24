拉沃盃／費德勒網壇最終戰淚別 拉沃盃聯手納達爾惜敗

網壇傳奇球星「瑞士特快車」費德勒今天和「西班牙蠻牛」納達爾聯手，在拉沃盃雙打比賽以6比4、6比7、9比11不敵對手提亞佛和沙克，為費德勒職業生涯最終戰留下些許遺憾。

擁有20座大滿貫賽單打冠軍頭銜的費德勒（RogerFederer）上週宣布在3天拉沃盃（Laver Cup）賽後退役。

41歲的費德勒今天與好友、擁有22座大滿貫賽金盃的納達爾（Rafael Nadal）搭檔代表歐洲隊，以6比4、6比7、9比11敗給代表世界隊的2位美國好手提亞佛（Frances Tiafoe）及沙克（Jack Sock）。

費德勒最後擁抱隊友，並且留下男兒淚，不捨地揮別球迷。