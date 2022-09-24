快訊

拉沃盃／費德勒網壇最終戰淚別 拉沃盃聯手納達爾惜敗

影／濃煙衝天！蘆洲工廠凌晨5點大火 警消128人馳援中

拉沃盃／費德勒網壇最終戰淚別 拉沃盃聯手納達爾惜敗

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導
41歲的費德勒今天與好友、擁有22座大滿貫賽金盃的納達爾搭檔代表歐洲隊，以6比4、6比7、9比11敗給代表世界隊的2位美國好手提亞佛及沙克。 美聯社
41歲的費德勒今天與好友、擁有22座大滿貫賽金盃的納達爾搭檔代表歐洲隊，以6比4、6比7、9比11敗給代表世界隊的2位美國好手提亞佛及沙克。 美聯社

網壇傳奇球星「瑞士特快車」費德勒今天和「西班牙蠻牛」納達爾聯手，在拉沃盃雙打比賽以6比4、6比7、9比11不敵對手提亞佛和沙克，為費德勒職業生涯最終戰留下些許遺憾。

擁有20座大滿貫賽單打冠軍頭銜的費德勒（RogerFederer）上週宣布在3天拉沃盃（Laver Cup）賽後退役。

41歲的費德勒今天與好友、擁有22座大滿貫賽金盃的納達爾（Rafael Nadal）搭檔代表歐洲隊，以6比4、6比7、9比11敗給代表世界隊的2位美國好手提亞佛（Frances Tiafoe）及沙克（Jack Sock）。

費德勒最後擁抱隊友，並且留下男兒淚，不捨地揮別球迷。

納達爾 Rafael Nadal 費德勒

延伸閱讀

拉沃盃／這張照片有66座大滿貫冠軍！ 夢幻四天王帥氣合影

拉沃盃／費德勒網壇告別戰 與納達爾並肩出賽雙打

拉沃盃／最後雙打指定納達爾陪伴 費德勒：我不會孤單退休

網球／費德勒再戰納達爾？皇馬促兩大傳奇於西班牙最終戰

相關新聞

拉沃盃／費德勒、納達爾合拍 四天王最終同台

拉沃盃網球賽昨晚點燃戰火，其中將在這次賽事後退役的費德勒台灣時間今天凌晨將與納達爾搭檔在男雙出賽，昨天「四天王」的約克維...

拉沃盃／費德勒網壇最終戰淚別 拉沃盃聯手納達爾惜敗

網壇傳奇球星「瑞士特快車」費德瑞今天和「西班牙蠻牛」納達爾聯手，在拉沃盃雙打比賽以6比4、6比7、9比11不敵對手提亞佛...

高球／台巡仰德TPC錦標賽次輪 李玠柏飆68桿並列第2

台灣男子職業高球好手李玠柏今天在仰德TPC錦標賽次輪打下6鳥、2柏忌，以低於標準4桿的68桿繳卡，累計以135桿、2桿之...

新竹女飛魚！陽明交大李宥彤打破全市運6項大會紀錄

國立陽明交通大學學生李宥彤是游泳好手，從國小開始就征戰新竹市全市運動會游泳比賽狂破大會紀錄，今年又再次打破6項大會紀錄（...

高球／建大輪胎盃最終回 洪玉霖衛冕奪冠

紐西蘭籍高球女將洪玉霖今天在建大輪胎盃女子高球賽最終回，以低於標準2桿的70桿完賽，總計以低於標準5桿的211桿、2桿之...

跆拳道／傳承的力量 羅嘉翎連續兩年回饋母校

剛在愛沙尼亞塔林跆拳道公開賽及波蘭跆拳道公開賽拿下兩面金牌的我國跆拳道好手羅嘉翎，返國剛完成3+4的入境檢疫措施後，隨即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。