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高球／台巡仰德TPC錦標賽次輪 李玠柏飆68桿並列第2

中央社／ 台北23日電
李玠柏以-9暫並列第二。 台巡賽提供
李玠柏以-9暫並列第二。 台巡賽提供

台灣男子職業高球好手李玠柏今天在仰德TPC錦標賽次輪打下6鳥、2柏忌，以低於標準4桿的68桿繳卡，累計以135桿、2桿之差暫時並列第2，也是排名最佳的台將。

總獎金70萬美元（約新台幣2225萬元）的仰德錦標賽是由台巡賽與亞巡賽共同主辦，今天在林口高爾夫球場的第2回合競桿，來自泰國的查普柴尼拉（Chapchai Nirat）今天打出9鳥、1柏忌的64桿，兩回合總桿以低於標準桿11桿的133桿，躍居領先。

李玠柏今天開局狀態神勇，從第10洞出發的他，前9洞就捕獲4鳥，其中第16至18洞更是連抓3鳥，可惜轉場後攻勢有些收斂，分別領到2博蒂與2柏忌。

賽後李玠柏表示，今天整體發揮不錯，木桿與鐵桿都有照自己意思。他也透露，前9洞發揮出色的主因在於沒什麼風勢，轉場後不但有風，且風勢又亂難以捉摸，只能憑感覺與一些運氣。

值得一提的是，年僅14歲的業餘小將謝承洧，今天交出74桿，兩回合總桿低於標準桿1桿的143桿，並列第57，以14歲又33天的年紀，成為最「幼齒」晉級決賽的球員。

國際巡迴賽史上（包括美巡、歐巡）晉級決賽最年輕男選手紀錄，過去是中國業餘選手關天朗在2013年的美國名人賽創下，當年他年僅14歲又5個月。

雖然今天寫下新猷，謝承洧卻對自己表現很不滿意，他說：「今天打得很爛，木桿開球很爛、鐵桿不準、推桿普通。」似乎對自己創造的紀錄沒有太多喜悅之情。

高爾夫 美國名人賽

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