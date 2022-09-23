新竹女飛魚！陽明交大李宥彤打破全市運6項大會紀錄

國立陽明交通大學學生李宥彤是游泳好手，從國小開始就征戰新竹市全市運動會游泳比賽狂破大會紀錄，今年又再次打破6項大會紀錄（含三項接力），累計保有27項大會紀錄，成為新竹市擁有最多大會紀錄的選手，堪稱「新竹市大會紀錄製造機」。

新竹市111年度全市運動會游泳及田徑比賽，為期5天賽事昨天落幕，共1743名選手參賽、打破36項大會紀錄。代理市長陳章賢說，全市運為竹市競技水準最高的賽事，參賽選手須達到一定標準才能參賽，破紀錄選手與教練將各頒發5千元、3千元獎勵金。

今年新竹市運動會光游泳比賽就破21項大會紀錄，市府教育處特別稱許陽明交大的李宥彤選手個人打破50公尺自由式、50公尺蝶式、1500公尺自由式三項紀錄，並帶領陽明交大打破三項接力賽紀錄，分別為4*100公尺自由式接力、4*100公尺混合式接力、4*200公尺自由式接力。

田徑比賽則打破15項大會紀錄，配合全國賽項目增加，今年度共新增國中組3000公尺及2000公尺障礙賽及4*400公尺男女混合接力，比賽成績皆列新竹市創紀錄成績。

大會總錦標方面，清華大學包辦大專社會男、女生組總錦標；成德高中包辦高中男、女生組總錦標；光武國中包辦國中男、女生組總錦標。其中成德高中及光武國中為本市田徑重點項目學校，並聘有田徑專任運動教練協助校隊訓練，展現扎實訓練成果。