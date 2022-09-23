快訊

周玉蔻點名蔣萬安父緋聞案 黃國昌批下流：跨越文明底線

徐佳瑩新歌MV最後10秒藏彩蛋 挺孕肚宣布「二胎是女兒」

高球／建大輪胎盃最終回 洪玉霖衛冕奪冠

中央社／ 台北23日電
紐西蘭籍高球女將洪玉霖今天在建大輪胎盃女子高球賽最終回，以低於標準2桿的70桿完賽，總計以低於標準5桿的211桿、2桿之差順利完成衛冕，並獨得54萬元冠軍獎金。 TLPGA提供
紐西蘭籍高球女將洪玉霖今天在建大輪胎盃女子高球賽最終回，以低於標準2桿的70桿完賽，總計以低於標準5桿的211桿、2桿之差順利完成衛冕，並獨得54萬元冠軍獎金。 TLPGA提供

紐西蘭籍高球女將洪玉霖今天在建大輪胎盃女子高球賽最終回，以低於標準2桿的70桿完賽，總計以低於標準5桿的211桿、2桿之差順利完成衛冕，並獨得54萬元冠軍獎金。

2022建大輪胎盃今天在台豐高爾夫俱樂部進行最後一回合競桿，第2回合打完並列領先榜之首的洪玉霖，今天有個好的開局，前6洞就打下3鳥，讓她成功拉開領先，並連兩年在台豐高舉金盃。

洪玉霖奪冠後，特別感謝母親無論她的表現好壞，都全力支持，去年她歷經7洞延長加賽才艱辛奪冠，相較於去年，今年除衛冕壓力稍大，體能上的負擔倒是相對減輕了不少。

事實上，今年賽前洪玉霖給自己設定3天要繳出低於標準10桿的成績，最後雖沒達成目標，至少有如願完成連霸，且透過比賽，她也明白自己仍有許多地方需要加強。

建大輪胎盃是洪玉霖本季的第2冠，她強調，接下來期許自己的每一場比賽、每一桿都要認真對待，也強調會繼續努力。

比賽結束後，建大工業董事長楊啟仁將冠軍獎盃頒給洪玉霖，並幽默地表示，今年比賽戰況依舊激烈，兩回合打完有10名選手相差在4桿內，但這次不用再打延長賽就能帶走冠軍。

高爾夫

延伸閱讀

拉沃盃／費德勒網壇告別戰 與納達爾並肩出賽雙打

高球／TLPGA建大輪胎盃高球賽次輪 洪玉霖、石澄璇並列排頭

高球／建大輪胎盃首輪 4女將同繳69桿並列領先

羽球／比利時挑戰賽捧相隔8年金盃 柏禮維：等了好久

相關新聞

拉沃盃／這張照片有66座大滿貫冠軍！ 夢幻四天王帥氣合影

瑞士天王費德勒（Roger Federer）生涯最終戰拉沃盃雙打賽，確定和西班牙納達爾（Rafael Nadal）搭檔出賽。昨日「Big 4」齊聚一堂，費德勒也將4人的合照發布在個人社群並寫道：「和朋

高球／建大輪胎盃最終回 洪玉霖衛冕奪冠

紐西蘭籍高球女將洪玉霖今天在建大輪胎盃女子高球賽最終回，以低於標準2桿的70桿完賽，總計以低於標準5桿的211桿、2桿之...

跆拳道／傳承的力量 羅嘉翎連續兩年回饋母校

剛在愛沙尼亞塔林跆拳道公開賽及波蘭跆拳道公開賽拿下兩面金牌的我國跆拳道好手羅嘉翎，返國剛完成3+4的入境檢疫措施後，隨即...

輪椅網球／永達盃單、雙打4強出爐！陳駿杰、戴加揚力抗日、馬強敵爭決賽權

「永達盃高雄國際輪椅網球公開賽」今於高雄輪椅夢公園展開第二日賽程，男單4強出爐，上一站冠軍日本「大魔王」級球員真田卓、世界第45的馬來西亞27歲猛將本約索夫(MOHAMAD YUSSHAZWAN Bi

世足賽／卡達世界盃主辦單位：不再因懷疑論者動搖

2022年卡達世界盃足球賽即將登場，負責籌辦這場體壇盛事的卡達世足賽秘書長今天表示，卡達不再聽信「懷疑論者」說法，對於主...

跆拳道大危機！最新爆料 現金、汽車與妓女才讓這項目入奧

國際體壇又爆發一大醜聞，前世界跆拳道聯盟營運及公關總監金浩(Ho Kim 音譯)，在接受英國泰晤士報訪問時爆料，跆拳道之所以能夠在2000年雪梨奧運成為正式項目，主要是前會長金雲龍，用金錢、汽車及女人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。