跆拳道／傳承的力量 羅嘉翎連續兩年回饋母校

剛在愛沙尼亞塔林跆拳道公開賽及波蘭跆拳道公開賽拿下兩面金牌的我國跆拳道好手羅嘉翎，返國剛完成3+4的入境檢疫措施後，隨即在今天一早跟著父母回到三芝國小、三芝國中捐贈跆拳道培訓金，連續兩年回饋母校，羅嘉翎期許自己能夠有能力持續下去。

從小在三芝成長的羅嘉翎，求學階段除了跟隨著父親學習跆拳道之外，校園生活也帶給她許多的影響，除了在學業上不落人後，也積極參加了社團及活動，參加布袋戲社團同樣非常認真投入，她說：「一開始學習拿戲偶還要練基本功，兩隻手要維持支撐戲偶的姿勢很久，那時候真的滿辛苦的，後來轉往學習後台配樂的部分，回想起來那個經驗是滿有趣的。」

因為學習跆拳道的關係，羅嘉翎常常需要請假去比賽，儘管如此，班上的同學和老師仍然對他十分照顧，老師會協助她補學業上的進度，甚至在出國比賽回國時，還包車去接機祝賀她。羅嘉翎說：「國小、國中算是我人生中難得的校園生活經驗，經歷了很多喜怒哀樂的時刻，真的是很難忘的回憶。」

羅嘉翎的父母在三芝對於跆拳道的推廣不遺餘力，羅爸爸說：「能讓小朋友學習運動、學習武術的精神，對他們來說都有很大的幫助，尤其有些孩子精力比較旺盛或是有過動的狀況，都在練了跆拳道之後，能夠變得比較穩定下來。」

羅爸爸也曾經去過市區去開道館，但最終還是回到三芝，他說：「畢竟這裡是自己土生土長的地方，跟都市相比資源上還是有差，但這邊的小朋友不輸其他地方，希望可以好好栽培他們，讓他們有更好的發展。」

對於連續兩年都能回饋母校，羅嘉翎說：「很開心自己現在還有能力可以回饋，希望自己的一點力量可以幫助到需要幫助的學弟妹，也算是一種傳承吧，以前我也接受到很多人的幫助，現在我有能力回饋，未來再交棒下去，有更多人的投入，形成一個很好的循環就會越來越好，這就是傳承的力量吧。」

接下來，羅嘉翎將會再度回到國家運動訓練中心備戰，預計在10月中飛往英國參加大獎賽以及墨西哥的世錦賽，持續為自己爭取更高的世界積分。