輪椅網球／永達盃單、雙打4強出爐！陳駿杰、戴加揚力抗日、馬強敵爭決賽權

「永達盃高雄國際輪椅網球公開賽」今於高雄輪椅夢公園展開第二日賽程，男單4強出爐，上一站冠軍日本「大魔王」級球員真田卓、世界第45的馬來西亞27歲猛將本約索夫(MOHAMAD YUSSHAZWAN Bin Yusuf)各佔一席，台灣僅剩陳駿杰和台灣輪椅網球一哥戴加揚明4強將力抗外敵，爭取為地主台灣保住單打決賽爭冠的機會！

本周在高雄輪椅夢公園舉行的永達盃國際輪椅公開賽，雖然因疫情關係國外球員偏少，但大會品質不變，還特別邀請到已經跑遍四大滿貫賽的物理治療師徐漢萌到場為球員協助防護工作；徐漢萌從2012年起就開始為台將協助賽事和球員的防護工作，幾乎台灣一級網球選手都有跟他長或短期的合作經驗，目前也是中國星河灣網球訓練中心的專任物理治療師，也才剛與梁恩碩結束3個月的合作，這次趁著返台之際來為輪椅球友服務，讓球員都能有一個國際級的防護體驗。

跑遍四大滿貫賽的物理治療師徐漢萌。(大會提供)

今登場的男單8強大戰，前三種子真田卓、本約索夫和戴加揚都順利拿下勝利晉4強，真田卓再度以兩個6比0打敗59歲的台將廖克松，廖克松賽後對於曾經在里約帕奧打下第四的真田卓也是讚不絕口，他說：「他確實了不起，對我打的球速並不特別快，但落點特別好，以台灣的訓練環境很難可以跟他對抗。」

但廖克松隨後也搭檔馬來西亞球員本約索夫，以大會男雙第1種子身份對上陳泰安／柯聰賢，廖克松的台馬組合也輕鬆以6比0、6比拿下勝利晉4強，廖克松說：「本來我是準備跟柯聰賢搭雙打，但因為大馬球員本來與日本球員搭，後來日本球員手痛臨時來問我，當然可以跟水準更好的球員合作機會難得，我也是抱著學習心態來打雙打賽事，大馬球員打的不疾不徐，真的值得台灣球員多多學習。」

男雙台灣選手廖克松(右)、馬來西亞猛將本約索夫(左)組合。(大會提供)

台灣輪椅一哥戴加揚今在單打8強也以6比2、6比1打敗台將王泰能，接著再與上次冠軍雙打搭檔唐兆漢以6比0、6比1再打敗王泰能／洪志民，連續兩周單、雙打都晉級最後4強，但戴加揚明天4強將對上大會第二種子本約索夫，兩人曾經在2017、2020年交手過兩次，戴加揚都以0比2吞敗，但一哥並不想太早認輸，他說：「有機會還是要拼一下，要看明天的狀況，同時自己的發球和正反拍都要有水準以上的表現才行。」

男雙戴加揚(左)、唐兆漢(右)組合。（大會提供）

但今最痛苦要數鄭漢琮／陳駿杰組合，陳駿杰耗時近2小時後以6比1、6比2打敗鄭漢琮晉男單4強，休息了20分鐘後，鄭漢琮／陳駿杰兩人再度披掛上陣對上年紀較輕的林金達／王偉軒，雙方大戰近3小時，年紀較輕的林金達／王偉軒第二盤一度拿到1個賽末點，但卻沒能掌握住，幸好打到第三盤最終才以6比4、6比7(6)和10比4辛苦的拿下勝利晉4強，等於鄭漢琮／陳駿杰這對老將組合今在南部烈日下從上午10點打到下午2點40分打了共近5小時後才結束賽事，鄭漢琮甚至連早上都沒吃什麼東西就下場苦戰後遺憾單雙打同日出局。

男雙林金達（左）、王偉軒(右)組合。（大會提供）

年紀較輕的林金達／王偉軒組合打完也是快不行，王偉軒一比完立馬趕快躺在地上拉筋做伸展，他痛苦的說：「身上所有的補給和運動飲料都用完了，晚上得再去補貨了！」，林金達說：「上一周在男雙4強也是打了3個多小時，最後打到手抖、專注力跑掉才落敗，這次有吸取前一周輸球的經驗，比較知道自己輸在哪裡，有在比賽允許的狀況下有申請上廁所來做調整，有盡量讓自己穩定下來。」