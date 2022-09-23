全運會／聖火抵達國境之南 潘孟安、翁章梁共飲檸檬愛玉

111年全民運動會將於10月8日至13日在嘉義縣舉行，2年後由屏東縣接棒，聖火傳遞今天上午抵達台灣最南端的屏東縣鵝鑾鼻燈塔，由屏東縣長潘孟安與嘉義縣長翁章梁共同舉辦聖火致敬及交接儀式；潘孟安說，屏東縣是首次舉辦全運會，今年將組隊前往嘉義參加，為承辦全運會汲取經驗。

潘孟安與翁章梁今年均獲天下雜誌調查五星縣長，施政滿意度名列前矛，嘉義縣今年舉辦全運會，屏東縣除協助聖火傳遞記者會，潘孟安還在個人臉書響應嘉義全民運「全民一起動起來，柔軟度大挑戰！」2人今天都穿著象徵熱情南國的花襯衫出席，檸檬、愛玉分別是屏東與嘉義的特產，2人還交杯共飲檸檬愛玉，象徵串聯兩縣感情的活動「嘉屏如潮」，展現友好互動。

本屆全民運大會聖火9月9日於阿里山祝山停機坪引燃母火，14日至16日至離島的連江縣、金門縣及澎湖縣3縣市傳遞聖火，22日起至27日展開全國聖火傳遞；鵝鑾鼻燈塔是目前台灣光力最強的燈，被稱「東亞之光」，嘉義縣政府選在國境之南鵝鑾鼻燈塔，將象徵全民運動會精神的聖火傳遞至全國，藉此預祝全民運動會選手，在競賽場上發光發熱，也祈求聖火傳遞工作順利及保佑大會圓滿成功。