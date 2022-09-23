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拉沃盃／這張照片有66座大滿貫冠軍！ 夢幻四天王帥氣合影

聯合新聞網／ 綜合報導
網壇4巨頭齊聚一堂。 截圖自費德勒IG
網壇4巨頭齊聚一堂。 截圖自費德勒IG

瑞士天王費德勒（Roger Federer）生涯最終戰拉沃盃雙打賽，確定和西班牙納達爾（Rafael Nadal）搭檔出賽。昨日「Big 4」齊聚一堂，費德勒也將4人的合照發布在個人社群並寫道：「和朋友們共進晚餐。」吸引1百多萬網友按讚，並有網友讚嘆：「這裡有66座大滿貫！」

昨日「Big 4」的另外兩名成員約克維奇（Novak Djokovic）、墨瑞（Andy Murray）現身組隊陪費德勒和納達爾練打造成轟動。練打結束後，費德勒也在IG發布由自己掌鏡的4人的合影，網友紛紛留言，「這裡有66座大滿貫」「你們是我的童年」「從沒想過有一天能看到那麼多4巨頭的合照」。

約克維奇在個人社群發文寫道：「我很感激能有機會與我最大的對手和這項運動的傳奇人物在同一場比賽中。這是我將永遠銘記的時刻。感謝拉沃沃盃，讓我們四個人能夠走到一起。我期待在接下來的日子裡，我們可以享受精彩的網球比賽並慶祝費德勒非凡的職業生涯。」

墨瑞也在自己的社群開玩笑地發文表示：「Big3+1個小丑」「你不會經常看到這樣的練習。最後一次和這些傢伙一起上場真是太榮幸了」。墨瑞職業生涯僅有3座大滿貫冠軍與另外三人有差距，被部分球迷改稱「Big 3」。不過他是網球歷史上唯一一位衛冕男單奧運金牌的選手，實力無庸置疑。

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