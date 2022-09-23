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睽違47年重返竹縣 全中運吉祥物皮皮獅、阿茶妹首亮相

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
睽違47年，全中運明年4月將重返新竹縣舉辦，共計21項賽事，其中滑輪溜冰為竹縣選辦項目，賽事執行委員會今天盛大舉行揭牌典禮。記者王淑君／攝影
睽違47年，全中運明年4月將重返新竹縣舉辦，共計21項賽事，其中滑輪溜冰為竹縣選辦項目，賽事執行委員會今天盛大舉行揭牌典禮。記者王淑君／攝影

睽違47年，全中運明年4月將重返新竹縣舉辦，共計21項賽事，其中滑輪溜冰為竹縣選辦項目，賽事執行委員會今天盛大舉行揭牌典禮。全中運吉祥物今天首亮相，以「竹」字採向前奔跑人形帶出競速感，吉祥物「皮皮獅」、「阿茶妹」展現客家族群柔、韌、剛的精神特質以及運動員不屈不撓的硬頸精神。

Q版吉祥物「皮皮獅」是自「台灣好行」獅山線孕育而生，身穿客家藍衫，衣服左上角LOGO更以「竹」字人形奔跑樣帶出運動速度感，象徵不論單人競賽、雙人競賽與團體競賽，運動員們攜手團結、共同邁進；「阿茶妹」則身穿粉色客家花布裙裝，展現客家女性及運動員不屈不撓的精神。

「皮皮獅」與「阿茶妹」更變身為柔道、跆拳道、游泳、體操、空手道等21項賽事運動健將，成為新竹縣全中運最Q萌代言人。

新竹縣長楊文科表示，睽違47年後再次舉辦全中運，明年4月22日至4月27日，一連6天在新竹縣登場，全中運籌備工作今天起正式啟動。籌備處共成立5部31組，邀請校長、體育先進組顧問團進行相關籌備工作，執委會更由全縣國中、小教職員工總動員，不僅藉此檢驗新竹縣的軟、硬實力，更展現新竹縣要辦好全中運的堅強意志。

新竹縣體育會理事長田耕豪表示，新竹縣體育選手運動成績，持續往六都步伐邁進，明年新竹縣承辦全中運共21項賽事；其中20項必辦項目，包括田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、划船、自由車、木球，以及1項選辦項目滑輪溜冰。

田耕豪說，滑輪溜冰目前在縣內以湖口高中為重點栽培學校，縣內在湖口高中及竹北有相關場地提供訓練，縣內滑輪溜冰選手過去在全中運、全運會都有不錯成績，可望明年全中運將獎牌留在家鄉。

112全中運執委會第一次籌備會議接續典禮後召開，由新竹縣副縣長陳見賢主持會議，會中介紹112全中運賽會整體籌備及運作進度，全體與會人員就競賽規程與技術手冊交流討論。

「皮皮獅」（右）與「阿茶妹」（左）變身為柔道、跆拳道、游泳、體操、空手道等21項賽事運動健將，成為新竹縣全中運最Q萌代言人。記者王淑君／攝影
「皮皮獅」（右）與「阿茶妹」（左）變身為柔道、跆拳道、游泳、體操、空手道等21項賽事運動健將，成為新竹縣全中運最Q萌代言人。記者王淑君／攝影
「皮皮獅」（右）與「阿茶妹」（左）變身為柔道、跆拳道、游泳、體操、空手道等21項賽事運動健將，成為新竹縣全中運最Q萌代言人。記者王淑君／攝影
「皮皮獅」（右）與「阿茶妹」（左）變身為柔道、跆拳道、游泳、體操、空手道等21項賽事運動健將，成為新竹縣全中運最Q萌代言人。記者王淑君／攝影
新竹縣睽違47年將再次舉辦全中運，明年4月22日至4月27日，一連6天在新竹縣登場，全中運籌備工作今天起正式啟動。記者王淑君／攝影
新竹縣睽違47年將再次舉辦全中運，明年4月22日至4月27日，一連6天在新竹縣登場，全中運籌備工作今天起正式啟動。記者王淑君／攝影
新竹縣睽違47年將再次舉辦全中運，明年4月22日至4月27日，一連6天在新竹縣登場，全中運籌備工作今天起正式啟動。記者王淑君／攝影
新竹縣睽違47年將再次舉辦全中運，明年4月22日至4月27日，一連6天在新竹縣登場，全中運籌備工作今天起正式啟動。記者王淑君／攝影
全中運吉祥物今天首亮相，吉祥物「皮皮獅」、「阿茶妹」展現客家族群柔、韌、剛的精神特質以及運動員不屈不撓的硬頸精神。記者王淑君／攝影
全中運吉祥物今天首亮相，吉祥物「皮皮獅」、「阿茶妹」展現客家族群柔、韌、剛的精神特質以及運動員不屈不撓的硬頸精神。記者王淑君／攝影

全中運 滑輪溜冰 跆拳道

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