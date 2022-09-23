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羽球／「小黃人」丟連226周男雙球王 羽壇5大長壽紀錄有小戴
本週世界羽聯（BWF）公布最新一週排名，日本組合保木卓朗／小林優吾，在世錦賽男雙奪冠，擠下印尼「小黃人」吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）登上第一，也中斷印尼組合連續226週世界第1的歷史紀錄。
外媒也開始回顧羽壇各項賽事的歷史紀錄，男單的部分由「大馬一哥」李宗偉所保持，他在世界第1的位置累積376周無人能破，最長連續周數也有199周。
中國「超級丹」林丹累積世界第1達239週，最長連續周數是121周，他曾在2008年北京奧運、2012年倫敦奧運完成男單連霸，是史上首位在奧運完成連霸的羽球選手。
混雙的部分中國組合張楠／趙芸蕾曾累積世界第一共236週；男雙的部分是印尼「小黃人」吉地安／蘇卡穆約的連續226週，也是目前羽壇最長世界第1連續周數。
女單的部分由我國好手戴資穎保持，2016年首次登頂世界第1，2022年8月第6度登上球后寶座後，累積週數達到214週，建立新的「小戴障礙」，短期內無法有人超越。
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