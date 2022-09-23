滑輪溜冰／品牌雪中送炭邀代言 黃郁婷：冬奧學到教訓

在歷經北京冬季奧運的風波後，滑輪溜冰與競速滑冰好手黃郁婷在今天為女性運動服飾品牌擔任代言人，對於今年北京冬奧的事件，她也直言事後思考了很多，也學到了很大的教訓，尤其在成為奧運頂尖選手時，更應該要注意自己的言行。

黃郁婷今年北京冬奧期間因為爭議言行，遭到體育署在3月份時召開專案會議決定停止補助2年的專案培訓及參賽經費，這也讓她過去5個多月來花了不少時間沈澱心情，在今天出席代言活動時她就表示，「這陣子真的思考很多，除了感謝家人、朋友和粉絲的支持讓我很感動，也真的學到了教訓，未來我也會讓自己更細心，注意每個細節。」

黃郁婷直言，儘管從3月返台後大多時間都在休息，但過去一段時間也透過重訓希望改善下背部疼痛的問題，10月她也將會在全民運登場，不過談到未來國際賽事規劃時，她則強調儘管身邊友人鼓勵再拚一屆奧運，但目前也還未作出決定，走一步算一步。

黃郁婷表示，自己在運動員中已經算是高齡，體能也不像以前，而練習滑冰的痛苦更是外人難以體會，假使未來不再擔任選手，她也希望能投入滑輪或是滑冰的推廣工作，將個人經驗傳承下去。

對於在人生的低潮期，品牌卻是雪中送炭找她擔任代言人，平時就對於設計很有興趣的黃郁婷也直言，讓她感受到很大的溫暖，「這是我的第一次服裝代言，他們與我聯絡時我真的很驚訝，覺得受寵若驚，因為在我什麼都沒有了的時候，送給我很大的溫暖。」