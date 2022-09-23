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拉沃盃／退休宣言寫了25個版本 費德勒透露當下失望心境

聯合新聞網／ 綜合報導
拉沃盃將是費德勒生涯最後一場職業賽事。 歐新社
拉沃盃將是費德勒生涯最後一場職業賽事。 歐新社

41歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）職業生涯到達最後一站，近日他接受瑞士媒體《Nzz》的訪問，談論自己決定退休時的心境。

費德勒長期受右膝傷勢所困，自去年溫網打進8強，輸給胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）後，就再也沒有參加任何巡迴賽事。費德勒說：「對陣胡爾卡奇的比賽是我職業生涯最糟糕的時刻，我意識到已經沒有任何成效，結束了。失望像煙火在腦海中爆炸，我不知道如何處理自己的膝蓋問題。」

談到自己是何時決定退休費德勒表示：「我是今年7月溫網結束後決定要退休，這個決定很感傷，我親自寫了一封信，結果發現寫得很長，我確認每個單字很多次，重寫大概25個版本，結果令人很滿意。」

對於退休後的計畫，費德勒說：「我當然想繼續打表演賽，在6個月內，考慮和我喜歡的球員舉辦表演賽。」他也表示，會考慮在大滿貫賽露臉來進行正式的告別。

費德勒生涯最後一場職業賽是拉沃盃（Laver Cup），主辦單位也在昨天宣布，費德勒將和他最大的對手也是最好的朋友「西班牙蠻牛」納達爾搭檔，出戰今天的雙打比賽，昨日也和「Big 4」的另外兩位成員約克維奇（Novak Djokovic）、墨瑞（Andy Murray）進行一場夢幻雙打練習賽，留下難忘的畫面。

「Big 4」合體雙打練習賽。由左至右為墨瑞、喬科維奇、費德勒、納達爾。 歐新社
「Big 4」合體雙打練習賽。由左至右為墨瑞、喬科維奇、費德勒、納達爾。 歐新社

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