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賽事心得／桃園市鐵人兩項錦標賽 不拚成績只為團進團出！

運動筆記／ YiTing

「跑起來~~~」穿著紅色車衣，一路喊著跑起來的踏入終點，喊到連路人都一同參與在有點肅殺的二鐵賽事中，走出跟別人不一樣的路對我來說，是開刀休養後的第一個賽事，也是完完全全休息了整個月後要面對的第一場賽事。就當作是復出訓練的第一步(辣個後面還一堆賽事的ME)，首要目標就是好好地將自己帶回來就好。

一早到會場跟我們家吃吃團員會合「為吃而跑之無敵鐵人分部」是今年團隊名的稱號，團裡會騎車會玩鐵人的通通出賽了。在賽前的閒聊之中，大家都打算好好的完賽就好，對於因為各種原因沒有訓練的我們，今天就都不拚搏了。

出發時的天氣不算炎熱，但無雲的天空對於跑步來說也不是特別的友善首個5K，還有餘力邊跑邊聊天，在那個路段應該是最歡愉的吧XD。

睽違一個多月左右沒有跑步的我來說，跑完首段路跑之後就覺得有點疲憊。回到轉換區之後嗑個糖牽車，準備開始騎車的路段。更久沒有單車訓練之後，對於踩踏又陌生了起來，肩膀的不適也開始發揮它的存在感。在不算陌生的西濱路段奔馳，只能看著同伴們遠離，獨推到接近折返點之後，終於在對面看見了小夥伴們，內心估算約莫差距兩公里，運氣很好的跟上了兩班列車。

BUT!!  就是那個BUT!!!好不容易遠遠的看到人團員的背影的時候，是橋是上坡!!!  那個瞬間就放棄了跟上他們的想法。剩不到五公里應該是追不太上了，就照著自己的節奏回到轉換區，原先抱持著可能要自己推完最後一段路跑的心情，發現團員們通通在轉換區等我。

雖然騎完車的我後面一點也跑不起來，雖然小夥伴們在前方攝影師拍好拍滿，雖然到後面跑步還是漸漸跟不上，但為了實現團進團出的目標，他們在最後一個轉彎處等待我跟上，最後在跑起來的呼喊聲中，吃吃團員全體一起進終點。

這次不拚成績，只拚完賽(對我家小夥伴應該是玩賽)，跟自己在拚搏的感覺不一樣。疫情之後要跟大家參與同一場賽事的機會少了很多，難得有一場可以跟大家一起歡樂的完賽，下一次要再一起團進團出!!

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