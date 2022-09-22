網球／費德勒網壇告別戰 與納達爾並肩出賽拉沃盃雙打
男子網球賽拉沃盃（Laver Cup）主辦單位今天宣布，瑞士傳奇球星費德勒將與長年勁敵、西班牙名將納達爾搭檔，出戰明天的雙打比賽，為個人耀眼的職業生涯畫下句點。
法新社報導，現年41歲、擁有20座大滿貫賽單打冠軍頭銜的費德勒（Roger Federer），上週宣布打算在為期3天的拉沃盃賽後退役。
拉沃盃主辦單位今天表示，費德勒生涯最後一場比賽，將是明晚在英國倫敦O2體育館（O2 arena）與擁有22座大滿貫賽金盃的納達爾（Rafael Nadal）搭檔代表歐洲隊，對戰代表世界隊的2位美國好手提亞佛（Frances Tiafoe）及沙克（Jack Sock）。
費德勒一直受膝傷所苦，他最近一場正式比賽，要回溯到去年溫布頓網球賽（Wimbledon）8強戰敗給來自波蘭的胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）。費德勒在本屆拉沃盃不會出戰單打比賽。
費德勒表示：「我不確定能否應付整場比賽，但我會嘗試。這場比賽感覺非常不同，我很高興能跟他（納達爾）在同一隊，而非與他對戰。」
費德勒還說：「與拉法（Rafa，納達爾暱稱）一同出戰，感覺真的不一樣。能夠再一次這麼做，我確定會是很美好的經驗，也會努力盡我所能。」
納達爾則表示，他期待與費德勒在這場「無法忘懷」的比賽並肩作戰。
他說：「我網球生涯中最重要的對手之一、甚至是最重要的一位對手，就要離開賽場了。無論如何，這一刻將令人難受。但能和他一起比賽，我感到超級興奮與感激。」
本屆拉沃盃歐洲隊由瑞典退役球星柏格（BjornBorg）擔任隊長，6名隊員中，還包括擁有21座大滿貫賽冠軍頭銜的塞爾維亞名將約克維奇（NovakDjokovic），以及拿過3座大滿貫金盃的英國好手墨瑞（Andy Murray），兩人與費德博、納達爾曾被稱為網壇「四大天王」。
世界隊則由美國退役名將馬克安諾（JohnMcEnroe）領軍。
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