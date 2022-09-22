高球／TLPGA建大輪胎盃高球賽次輪 洪玉霖、石澄璇並列排頭

尋求衛冕的紐西蘭籍女將洪玉霖，今天在建大輪胎盃女子高球賽次輪，打出8鳥、1柏忌和1個雙柏忌的67桿，兩回合總計141桿，與「宜蘭球后」石澄璇並列排頭。

2022建大輪胎盃今天在台豐高爾夫俱樂部，進行第2回合競桿，洪玉霖在首輪僅打出74桿，次輪火力全開打出低於標準5桿的67桿，表現判若兩人，賽後她也開玩笑地說：「昨天那個人我不認識，不知道是誰打的。」

對於今天自己的好表現，洪玉霖則認為，第2回合鐵桿回穩，幫她製造了很多機會，加上推桿夠準，全場僅用26推，也是打出好成績的主因之一。

去年她在這場比賽經歷延長加賽7洞才拿到生涯首冠，今年又有機會衛冕，只希望明天最後一回合能夠正常發揮，她說 : 「這次來台豐球場，練習賽時感覺不錯，沒想到配對賽時球感跑掉，我擔心的事果然在第一回合發生，不知道在歪什麼，那回合根本不是我打的。」

石澄璇今天打到第17洞，還保有1桿領先，可惜第18洞開球下水，最後吞下柏忌，才讓洪玉霖追平趕上，她自認前9洞打得不錯，可惜後9洞有些起伏，導致自己一直在救球。

對於明天決賽，石澄璇透露，她希望能夠正常發揮，並把球盡量靠近果嶺，看看能不能在相隔兩年之後再次捧盃。

前兩回合打完，大會取159桿為晉級標準，共61名球員打進明天最終回決賽。