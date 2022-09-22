輪椅網球／薑是老的辣！永達盃首日老將成主流晉8強

在休兵兩天後，「永達盃高雄國際輪椅網球公開賽」今接續於高雄輪椅夢公園展開首日賽程，本站又多了一名世界第45的馬來西亞27歲猛將本約索夫(MOHAMAD YUSSHAZWAN Bin Yusuf)，今單打首輪呈現強弱懸殊的態勢，包括上一站冠軍日本「大魔王」真田卓、台灣一哥戴加揚和馬來西亞的本約索夫都順利獲勝晉8強，而唯一最大爆冷是大會第3種子、台灣最強新秀唐兆漢卻意外以0比2負於59歲廖克松而早早出局。

上一站亞軍的台灣輪椅網球一哥戴加揚今首輪又對上35歲新秀王偉軒，兩人已經連續三場國際賽在首輪對上，讓王偉軒不禁要喊，「我買樂透都沒這麼準。」王偉軒自覺與一哥有段差距下，最終只在首盤第3局保住唯一1局後，就以1比6、0比6慘敗出局，但戴加揚愛之深責之切的說：「其實偉軒也打很久了，也是國內第二年輕球員，應該要打的更積極一點。」

目前擔任政大學生宿監的輪椅網球好手王偉軒，也是目前台灣學習輪椅網球年紀第二輕的好手，雖然早早在14歲就學習輪椅網球，但在台中中台科大唸書时因沒有訓練環境而中斷4年，一直到畢業25歲才又重新回來輪椅網球，但面對一哥戴加揚總是有深深的挫折感，他說：「期望愈大、失望愈大，兩年多前有請教練試圖去破解一哥的戰術，但就是從來贏不了一哥，我跟一哥最大的差別就是速度和身體的強壯度，但我也從他身上學到要展現霸氣。」

世界第166的大會第4種子57歲老將鄭漢琮今首輪也以兩個6比0打敗黃福平晉8強，從1997年就從澳門帶回專為打網球的輪椅，至今已經參加過一屆奧運五屆亞帕運輪椅網球賽，明年杭州亞帕運後也想退下最前線，期待去發掘培養新一代的台灣輪椅網球，他說：「台灣人應該是可以打的，但若能愈早練習愈好，我甚至可以義務幫選手找資源，但必須要訓練的人有心自己願意出來打才行。」

今老將展現「薑是老的辣」的韻味，59歲的廖克松以6比3、6比2打敗現役最年經34歲新秀唐兆漢，廖克松意有所指的說：「薑還是會有點辣，不小心還是會被我們嗆到。」上一站打下男雙冠軍的唐兆漢無奈的說：「這是我們第一次交手，天氣有點熱到感覺有點動不太起來。」

廖克松先前主要是以馬拉松為主，曾經在1992年還跑過從屏東到台北連8天550公里，但在1995年退出田徑後才開始拿起球拍，他自封只是素人球員，每周只練周六一天5小時，雖然爆冷打下台灣新秀，但廖克松說：「我其實也打的很不好，但若是來回十幾球後，對方可能續航力較差一點，我就不急著做進攻，就做好自己的本份而已。」但廖克松明天8強將對上上一站冠軍的日本「大魔王」真田卓，他說：「那就像是一個不可能的任務，盡量把球推回去，但面對這種世界級的球員，過程就會是一種享受。」

65歲台將上官百瑞今也親自做了示範，今在首輪面對年齡僅37歲的日本「大魔王」真田卓，後者在上一站「勝利盃」連續4場送出8個鴨蛋拿下冠軍，但今首輪與真田卓交手，意外在第一盤第6局終於拿下真田卓1局，但最終仍以1比6、0比6落敗，上官百瑞賽後說：「真的很幸運啦，那時有抓到節奏，而且他似乎又因為熱而處於一點小低潮才拿下1局。」