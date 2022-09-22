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足球／姆巴佩才是最賺錢的球員 年收1.25億美元超越C羅

聯合新聞網／ 綜合報導
法國球星姆巴佩。 歐新社
法國球星姆巴佩。 歐新社

講到足壇最賺錢的球員，第一個馬上讓人聯想到的是葡萄牙球星「C羅」羅納度或是阿根廷梅西（Lionel Messi）。不過外媒最新調查指出，法國明星前鋒姆巴佩(Kylian Mbappe)，年收1.25億美元（約新台幣39億），是目前年收入最高的球員。

C羅過去的年收入一直高居第1位，由於他的薪水加上可觀的商業代言收入。不過根據外媒《Sportico》的調查指出，當今足壇年收入是最高的是姆巴佩，他1年進帳1.25億美元，其中1.05億是巴黎聖日耳曼給的薪水，額外收入則是2000萬。

葡萄牙球星羅納度。 歐新社
葡萄牙球星羅納度。 歐新社

C羅排名第2，他的年收入1.13億美元，曼聯給他薪水5300萬，額外收入6000萬。梅西排名第3，年收入1.1億美元，巴黎聖日耳曼給他6200萬，額外收入4800萬。

阿根廷梅西(左)、巴西內馬爾(右)。 歐新社
阿根廷梅西(左)、巴西內馬爾(右)。 歐新社

巴西足球明星內馬爾（Neymar）年收入9100萬美元排名第4，巴黎聖日耳曼給他5600萬，額外收入3500萬。第五的「埃及王牌」薩拉赫（Mohamed Salah）和前面4名有不小差距，他的年收入3950萬美元，利物浦給他2450萬，額外收入1500萬。

埃及球星薩拉赫。 歐新社
埃及球星薩拉赫。 歐新社

薪水 巴黎 埃及 薩拉

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