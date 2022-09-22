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游泳／亞洲公開水域錦標賽 卓承齊5公里組連3屆摘銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
卓承齊（右2）今天在亞洲公開水域錦標賽5公里組賽事拿下男子組銅牌。圖／中華民國游泳協會提供
卓承齊（右2）今天在亞洲公開水域錦標賽5公里組賽事拿下男子組銅牌。圖／中華民國游泳協會提供

在烏茲別克撒馬爾罕舉行的第10屆亞洲公開水域錦標賽，今天舉行的5公里組賽事中，我國共有4位選手登場，其中在男子組部份，卓承齊以58分42秒2拿下銅牌，至於曾楷文與鄧雨彣也分別拿下男女子組第4名。

在今天舉行的男、女子5公里賽事中，我國共派出男子組卓承齊、曾楷文，女子組鄧雨彣、黃子怡4位選手出賽，其中已經連續兩屆在5公里組拿下銅牌的卓承齊，今天再度以58分42秒2的成績，完成連續3屆奪牌的任務。

對於5公里組拿下銅牌，接下來還將參加10公里組賽事，卓承齊賽後表示，個人狀態還行，但沒有發揮到最好，而今天的5公里對他來說只是熱身，重點將放在後天的10公里賽事，「今天還行，至少還有拿到牌。」

不僅卓承齊奪下獎牌，男子組曾楷文也以58分42秒3的成績拿下第4名，女子組鄧雨彣也有1小時03分13秒的成績拿下第4名，創下中華代表團有史以來在亞錦賽獲得最多名次的一屆，而中華民國游泳協會理事長陳任邦賽後隨即頒發獎勵金，期待後天中華代表隊在10公里的賽事中能夠再接再厲，創造佳績。

卓承齊

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