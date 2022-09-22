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泛太平洋網賽／錯過3盤末點 詹詠然雙打無緣4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹詠然與搭檔在泛太平洋網賽女雙無緣四強。 詹詠然提供(資料照)
詹詠然與搭檔在泛太平洋網賽女雙無緣四強。 詹詠然提供(資料照)

我國女網好手詹詠然和智利搭檔瓜拉琪（Alexa Guarachi）打進泛太平洋女網8強，但今天碰列第4種子遭大逆轉，無緣4強；地主當家球星大阪直美則因胃部不適，第二輪選擇退賽，讓巴西對手瑪伊亞（Beatriz Haddad Maia）並不血刃晉級。

詹詠然和瓜拉琪今天碰美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲佩蕾絲（Ellen Perez），首盤在兩度破發下先取得局數5：1的絕對領先，但第8局開始接連錯失3個盤末點，遭對手局數到6：6，「搶7」中反以6：7（3：7）讓出，加上第二盤4：6失守，止步8強。

泛太平洋女網賽在日本東京舉行，地主當家球星大阪直美是絕對焦點，但她今天因胃部不適，直接退出第二輪賽程。

24歲的前「世界球后」大阪直美表示，她十分想在地主球迷面前出賽，但「身體不允許」， 她透過大會發表聲明表示，能參加泛太平洋女網賽一直是種榮耀，對她來說這場賽事十分特別，可惜身體狀況讓她無法再戰，「感謝大家這周的支持，期待明年再見。」

大阪直美目前打下4座大滿貫，她也是2019年泛太平洋女網賽冠軍，之後賽事因新冠肺炎疫情停辦兩年，她以衛冕者身份挑戰金盃但提前止步。

詹詠然

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