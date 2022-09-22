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射擊／爭巴黎奧運參賽資格 楊昆弼等4人赴克羅埃西亞

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊昆弼等4人已前往克羅埃西亞奧西耶克參加9月19日至10月12日舉行之「2022年世界飛靶錦標賽」。圖／體育署提供
楊昆弼等4人已前往克羅埃西亞奧西耶克參加9月19日至10月12日舉行之「2022年世界飛靶錦標賽」。圖／體育署提供

國際奧林匹克委員會審查通過並於今年4月9日公布國際射擊運動聯盟規範2024巴黎奧運射擊參賽資格，為爭取我國2024巴黎奧運最大量參賽資格人數，射擊菁英選手楊昆弼等4人已前往克羅埃西亞奧西耶克參加9月19日至10月12日舉行之「2022年世界飛靶錦標賽」，這場賽事已列為國際射擊運動聯盟公告爭取奧運資格的重要賽事之一。

教育部體育署表示，射擊是我國競技運動重點發展運動種類之一，體育署也偕同國家運動訓練中心輔導中華民國射擊協會擬訂長期培育計畫，不僅推動培育優秀或具潛力運動選手，持續建立我國射擊奧亞運國家代表隊、青年國家隊及青少年國家隊之接班梯隊，在2018雅加達-巨港亞運奪得2金1銀1銅佳績，更積極推動菁英選手專案培訓，協助選手在客製化專案培訓、添購訓練槍彈與優化訓練環境下，射擊菁英選手全數取得2020東京奧運會參賽資格且在女子25公尺手槍分別獲得第4名與第8名佳績。

巴黎奧運射擊參賽資格是依據國際射擊運動聯盟所公布20個賽事做為取得參賽資格的依據，包括奧西耶克飛靶世錦賽、10月12日至25日舉行2022年世界手步槍錦標賽、韓國昌原2023年亞洲射擊錦標賽、2023年世界射擊錦標賽、2024年亞洲飛靶錦標賽、2024年亞洲手步槍錦標賽以及2024年最終奧運資格賽等。

此次，2022年世界飛靶錦標賽將有16席取得奧運參賽資格機會，分別為4席男子不定向飛靶項目、4席男子定向飛靶項目、4席女子不定向飛靶項目及4席女子定向飛靶項目。我國菁英選手楊昆弼、莊翰霖參加男子不定向飛靶項目、劉宛渝參加女子不向定飛靶項目以及李孟遠參加男子定向飛靶項目，將全力在這場賽事中爭取更多奧運參賽席次。

體育署未來將持續偕同射擊協會及國訓中心等相關單位，作為教練及選手在培訓及參賽期間的堅強後盾，並配合菁英選手備戰奧運期間的需求，提供更優質競賽及訓練環境，以更有效率與發揮即時到位的後勤支援，提升培訓效益，協助選手爭取更多奧運參賽資格，站上2024巴黎奧運舞臺，爭取最高榮耀。

體育署 楊昆弼 亞運

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