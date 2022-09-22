賽事心得／鐵人兩項錦標賽 像孩子般開心雀躍

開始練習跑步至今三年了，年跑量接近3000公里，去年因為腳受傷改練自行車卻愛上騎車，剛好做為準備馬拉松的交叉訓練，個人波士頓馬拉松BQ兩次，再加練騎車之後坐著都能睡著!

初兩鐵就參加桃園市鐵人協會主辦的TIS鐵人兩項錦標賽，騎著淑女車誤打誤撞的站上凸台，有了一次參賽經驗後，幫自己設定了練習的課表及方式，今年2022/9/18再次挑戰順利完賽，跑5K/30K自行車/跑5K的賽程1:55:52完賽，獲得分組第二名女子總排第13名，對於單車素人的我有著特別的意義。

此次出發地點為竹圍天幕廣場，前一晚將自行車前輪拆下上車，一夜好眠後清晨4點多從中壢出發到竹圍漁港需要30幾分鐘的車程，靠近出發點就可以看到很多同好在整裝出發，我們七手八腳的裝上前輪騎去寄車，一種桃園人的主場氣氛很驕傲，主辦卞導說要把竹圍漁港作為桃園鐵人賽的基地，我很認同，天幕的空間很大，休息座位很多，特別是路跑的路線沿著自行車道賽道很直，而騎乘自行車的路線沿著西濱公路也是好騎，沒有太多的彎曲繞圈，真的是一場適合所有人的比賽，感謝主辦單位的用心安排，讓初踏入鐵人領域的我覺得很安心。

比賽出發前的鳴槍台上站著近日政壇的風雲人物，選手們似乎沒有心情聽太多的政治話語，都急著要邁開腳步，我不知哪來的勇氣站上第一排，像個傻阿姨望著遠方，期待著迅速完賽，途中每一個人都揮汗如雨，這就是運動的魅力所在，一群人朝著相同的目標前進，就是神!

這一年來做的準備很單純，持續跑步練習，下班後的時間練騎車一小時左右，重點還是堅持練習，速度上並不用特別快，假日到台北河濱公園練習，速度加快20-30公里的訓練，偶而也會練習爬坡，提升自己的肌耐力。這次上場騎著兒子送的Twitter碳纖維車，雖然不是熟悉的品牌，但是幫我省力不少，可說是CP值很高的一部車。服裝方面我一直思考是要以跑步為主還是騎車，最後選擇了穿車服加上跑步緊身短褲，跑起來真的挺熱的，結果照片裡的自己幾乎都是”衣冠不整”，加上戴歪了的車帽，真的覺得自己是搞笑的，只能說太專注比賽沒有照顧到形象!賽後學長建議騎車要穿卡鞋，我相信很多人都有顧慮，怕自己忘了腳是卡在踏板上而摔跤，或許也是需要練習穿看看。

人生第二次參加鐵人賽，依然像孩子般開心雀躍，每一天都學習新事物讓生活充滿趣味，也對下一場比賽躍躍欲試。