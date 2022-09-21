高球／建大輪胎盃首輪 4女將同繳69桿並列領先
2022建大輪胎盃女子高球賽今天進行首輪較量，包括張瑄屏、林善葳、王莉甯和陳宇茹等4人，同以低於標準桿3桿的69桿繳卡，暫時並列領先。
總獎金新台幣300萬元的建大輪胎盃，今天在台豐高爾夫俱樂部點燃戰火，由於上午天氣穩定，有助選手發揮，張瑄屏與陳宇茹雙雙打出3鳥、無柏忌的演出，暫時攻占領先榜之首。
張瑄屏表示，今天發揮很平均，有幾洞算救得很漂亮，沒多花掉桿數，不過也有2、3個洞推桿錯失博蒂，此外今天5桿長洞都沒抓到小鳥比較可惜。
去年張瑄屏在這場比賽的第2回合打，曾打出驚人的62桿，並改寫台豐球場最低桿數紀錄，今年舊地重遊，她透露果嶺上坡和下坡的速度差稍稍明顯一點，「上果嶺的那一桿要放在比較好打的位置，今天還好沒有刁難自己。」
同組出發的林善葳和王莉甯，今天賺得雖多，花得也不少，兩人都打下6鳥，卻也都吞下3個柏忌，也都一起站上領先排頭。
尋求衛冕的紐西蘭籍女將洪玉霖，首輪打得不太順手，第3洞起連吞了3個柏忌打壞行情，而且前11洞沒有任何博蒂進帳，最後僅繳出高於標準2桿的74桿，暫時並列19名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言