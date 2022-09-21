拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

41歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）上周無預警宣布拉沃盃後結束職網生涯，使得本周五倫敦開戰的拉沃盃未打先轟動；今天費德勒特別舉行記者會，親口證實只會參加一場雙打，「告別戰」就是倫敦當地周五的首日賽程。

今年拉沃盃周五到周日在倫敦O2體育館舉行，第一天賽程分成日場和夜場，當地下午1底開始的日場賽程將舉行兩場單打，當地晚上7點開打的一場賽程先進行一場單打，再進行1場雙打。

去年溫布頓後就因膝傷沒再出賽的費德勒，先前就已傳出可能不會參加單打賽事，今天記者會他親口證實，只會打一場雙打，就是當地周五夜場的壓軸戰。

之後義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）將頂上費德勒位置，完成後續賽程。

從2017年開始舉行的拉沃盃，賽程進行3天，總共會舉行13場比賽，包括9場單打和4場雙打，其中壓軸的第13場雙打賽程是雙方積分相同才會進行。

歐洲隊過去4屆拉沃盃都是勝隊，今年更是星光雲集，費德勒、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）等「四大天王」全到齊，還有希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）和世界排名第2的挪威好手魯德（Casper Ruud）。

歐洲隊的對手世界隊，今年陣容包括加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）、 美國弗里茲（Taylor Fritz）、阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman）、澳洲好手德米納爾（Alex de Minaur） 、美國帝亞弗（Frances Tiafoe）和薩克（Jack Sock）。