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拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

全民運／國慶煙火助陣 嘉義全民運下月登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
奧會主席林鴻道參加全民運記者會致詞。記者曾思儒／攝影
奧會主席林鴻道參加全民運記者會致詞。記者曾思儒／攝影

111年全民運動會下月將在嘉義縣登場，今天縣長翁章梁特別為10月8日到13日進行的賽事宣傳，歡迎全國民眾賽事期間到嘉義，除可觀賞賽事，還可感受國慶煙火魅力，感受「發光在嘉義」魅力。

今年全民運舉辦運動包括第一類13種的健力、拔河、輕艇水球、合球、水上救生、蹼泳、飛盤、滑輪溜冰、滾球、定向越野、原野射箭、柔術、沙灘手球，以及第二類18種的民俗體育、太極拳、元極舞、龍舟、龍獅運動、摔角、國術、躲避球、慢速壘球、木球、槌球、巧固球、地面高爾夫、五人制足球賽、劍道、舞蹈運動、沙灘角力及健美。

翁章梁提到，賽事期間預計吸引1萬2千多位選手蒞臨嘉義，加上裁判和團隊，人數超過1萬5千人，且適逢雙十國慶煙火在嘉義釋放，歡迎全國民眾一同到嘉義漫遊，看比賽也觀賞煙火。

嘉義全民運主視覺以代表嘉義縣民的身分證字號「Q」字發想，加上太陽光芒和拋出的彩帶意象進行結合，吉祥物也命名為「Mr. Q」和「Miss. Q」。

體育署副署長林哲宏正是身分證字號開頭「Q」的一份子，他和中華奧會主席林鴻道、中華民國體育總會會長葉政彥今天記者會都預祝賽事順利圓滿。

國民 高爾夫 體育署

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