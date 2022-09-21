快訊

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拉沃盃／費德勒現身！ 和西西帕斯練球自拍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
費德勒英國時間周一現身比賽場館O2體育館，和歐洲隊的戰友西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）一起練球。 美聯社
費德勒英國時間周一現身比賽場館O2體育館，和歐洲隊的戰友西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）一起練球。 美聯社

41歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）上周無預警宣布拉沃盃後結束職網生涯，使得本周五倫敦開戰的拉沃盃未打先轟動；還不確定拉沃盃下場的費德勒也已展開練球，當地周一現身比賽場館O2體育館，和歐洲隊的戰友西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）一起練球，歐洲隊教練、瑞典網壇傳奇伯格（Bjorn Borg）也在旁觀看。

這將是費德勒第4度代表歐洲隊出戰拉沃盃，他保有單打6戰全勝的完美戰績，雙打則是2勝3敗。去年溫布頓後他就因膝蓋狀況再沒出賽，上周宣布退休，目前仍沒確定「告別戰」是否下場，不過練球時精神奕奕，還和西西帕斯及伯格開心自拍。

今年歐洲隊星光雲期，除費德勒復出，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）等「四大天王」齊聚，還有西西帕斯和世界排名第2的挪威好手魯德（Casper Ruud）。

歐洲隊的對手世界隊，今年陣容包括加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）、 美國弗里茲（Taylor Fritz）、阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman）、澳洲好手德米納爾（Alex de Minaur） 、美國帝亞弗（Frances Tiafoe）和薩克（Jack Sock）。

費德勒 西西帕斯

延伸閱讀

網球／拉沃盃門票已飆破千萬台幣 費德勒最後一舞是否單打仍未知

網球／教練曝費德勒膝傷仍未好 是否參加拉沃盃單打最後才定

網球／費德勒再戰納達爾？皇馬促兩大傳奇於西班牙最終戰

費德勒主宰網壇24年，究竟他是如何踏上王者之路？

相關新聞

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

41歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）上周無預警宣布拉沃盃後結束職網生涯，使得本周五倫敦開戰的拉沃盃...

網球／拉沃盃門票已飆破千萬台幣 費德勒最後一舞是否單打仍未知

曾拿下20座大滿貫金盃的「費爸」費德勒（Roger Federer）日前宣佈退役，23日將舉行的拉沃盃（Laver Cup）將會是生涯最終戰，吸引球迷瘋搶該賽事門票，最高票價甚至高達50萬美金（約15

全民運／國慶煙火助陣 嘉義全民運下月登場

111年全民運動會下月將在嘉義縣登場，今天縣長翁章梁特別為10月8日到13日進行的賽事宣傳，歡迎全國民眾賽事期間到嘉義，...

拉沃盃／費德勒現身！ 和西西帕斯練球自拍

41歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）上周無預警宣布拉沃盃後結束職網生涯，使得本周五倫敦開戰的拉沃盃...

足球／小將扛起大梁 西甲皇馬笑傲德比

日前的馬德里德比，皇馬以2：1戰勝同城對手馬競。不僅場上打得火熱，場外皇馬巴西前鋒維尼修斯（Vinicius Junio...

F1新賽季公布 創紀錄排24站看好看滿！

F1賽車一級方程式新賽季賽程揭曉，共計24站、再創歷史新高！外媒21日公布F1明年賽季的賽程，令車迷期待已久的「賭城」拉斯維加斯站將安排在倒數第2站，另外中國上海站將在4月中回歸，同時保留了傳聞會更改

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。