拉沃盃／費德勒現身！ 和西西帕斯練球自拍

41歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）上周無預警宣布拉沃盃後結束職網生涯，使得本周五倫敦開戰的拉沃盃未打先轟動；還不確定拉沃盃下場的費德勒也已展開練球，當地周一現身比賽場館O2體育館，和歐洲隊的戰友西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）一起練球，歐洲隊教練、瑞典網壇傳奇伯格（Bjorn Borg）也在旁觀看。

這將是費德勒第4度代表歐洲隊出戰拉沃盃，他保有單打6戰全勝的完美戰績，雙打則是2勝3敗。去年溫布頓後他就因膝蓋狀況再沒出賽，上周宣布退休，目前仍沒確定「告別戰」是否下場，不過練球時精神奕奕，還和西西帕斯及伯格開心自拍。

今年歐洲隊星光雲期，除費德勒復出，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）等「四大天王」齊聚，還有西西帕斯和世界排名第2的挪威好手魯德（Casper Ruud）。

歐洲隊的對手世界隊，今年陣容包括加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）、 美國弗里茲（Taylor Fritz）、阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman）、澳洲好手德米納爾（Alex de Minaur） 、美國帝亞弗（Frances Tiafoe）和薩克（Jack Sock）。