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F1新賽季公布 創紀錄排24站看好看滿！

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
F1新賽季賽程公佈，美國新站：拉斯維加斯將作為倒數第二站登場。(photo from F1 Official Facebook)
F1新賽季賽程公佈，美國新站：拉斯維加斯將作為倒數第二站登場。(photo from F1 Official Facebook)

F1賽車一級方程式新賽季賽程揭曉，共計24站、再創歷史新高！外媒21日公布F1明年賽季的賽程，令車迷期待已久的「賭城」拉斯維加斯站將安排在倒數第2站，另外中國上海站將在4月中回歸，同時保留了傳聞會更改的比利時與摩納哥站，明年共將有24站之多。對台灣車迷來說，清明連假會遇上澳洲站、國慶連假會遇到卡達站，都是適合朝聖頂級賽車賽事。

賭城深夜街戰新亮相

根據《FOX體育網》報導，F1新賽季賽程21日公布，歐洲9站、亞洲8站、北美4站、南美與澳洲各1站。備受車迷期待已久的「賭城街戰」拉斯維加斯登場（夜戰），預計排在倒數第2站（11月下旬），這也讓美國本土有了3場賽事（包含5月上旬的邁阿密站與10月下旬的德州奧斯汀站），北美另一場賽事是加拿大蒙特婁站。

回歸的有中國上海站（安排在4月中），以及卡達站（今年為了舉辦世界盃足球賽而暫時移除），另外傳聞會更改的比利時斯帕站與悠久歷史的摩納哥站也都保留，摩納哥站按照新合約，最少會舉辦到2025年，F1表示，從1950年開戰以來，摩納哥獨特的風景與賽場都是F1系列不可或缺的一部分。

總計明年賽季會有多達24站，這也繼續書寫歷史新高，國際汽聯主席本蘇拉耶姆表示，新賽季的24站說明了F1在全球增長的熱度與吸引力，是推廣的一大強心針。

澳洲、卡達站值得朝聖

同時，俄羅斯的索契站雖然還與F1有辦賽合約，原計畫2023賽季還是移到聖彼得堡的新賽道開辦，但因為俄烏戰爭的封殺，俄羅斯合約被強制終止，新賽季暫時仍看不到俄羅斯相關身影（賽事、贊助等）。

而對於台灣車迷來說，鄰近的澳洲站與卡達站恰好都遇到連假，前者是清明連假（4月1日當周末），後者是國慶連假（10月7日當周末），相當適合想朝聖現場的車迷前往，或是在家觀賞精彩的F1週末。

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