羽球／比利時挑戰賽捧相隔8年金盃 柏禮維：等了好久

我國羽球好手柏禮維／張課琦日前於2022比利時國際挑戰賽男雙決賽中與泰國對手鏖戰3局，勇奪兩人自合拍以來的首座國際賽男雙冠軍，柏禮維也表示，接下來將為巴黎奧運資格繼續努力。

柏禮維／張課琦在2020年下半年經土銀球團安排正式合拍，無奈疫情全球大爆發，國際賽、國內賽多延期或取消，很難透過賽事帶來磨練，所幸於2021起擔任王齊麟、李洋黃金計畫專屬陪練員，兩人在學長們的帶領之下技術大幅提升、默契上也有進一步的突破。

今年7月參加BWF超級500系列的馬來西亞公開賽，一路從會外賽直闖男雙8強，兩人也在18日落幕的比利時國際挑戰賽奪得男雙冠軍，為兩人合拍以來首座，也是柏禮維相隔近8年的第二座男雙冠軍。

兩人在賽後受訪皆提到感謝球團以及家人長久以來的支持，張課琦的媽媽甚至遠赴比利時親自參與奪冠的光榮時刻，張課琦說：「拚戰3局終於獲勝，難以形容現在有多累，但一切都值得了。謝謝我的搭檔禮維、謝謝教練耐心指導，謝謝媽媽、姊姊到場加油，也感謝在台灣打拼的爸爸，希望越來越好，繼續努力。」

柏禮維則表示，「因為疫情的關係，這座男雙冠軍真的等了好久，泰國對手既年輕實力也很強，感覺體力已全部用光，還好我們真的做到了，非常開心。謝謝搭檔課琦一直堅持到最後，更感謝球團、親友、粉絲的支持，我愛比利時。」

對於未來的展望，兩人期許在兩年內參加多站比賽加強國際賽經驗、累積積分、衝高世界排名，目標取得2024巴黎奧運參賽資格、「麟洋」之後站上運動競技最高殿堂爭取佳績。