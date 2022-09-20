快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／比利時挑戰賽捧相隔8年金盃 柏禮維：等了好久

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柏禮維、張課琦日前於比利時國際挑戰賽奪得男雙冠軍。圖/土地銀行羽球隊供
柏禮維、張課琦日前於比利時國際挑戰賽奪得男雙冠軍。圖/土地銀行羽球隊供

我國羽球好手柏禮維／張課琦日前於2022比利時國際挑戰賽男雙決賽中與泰國對手鏖戰3局，勇奪兩人自合拍以來的首座國際賽男雙冠軍，柏禮維也表示，接下來將為巴黎奧運資格繼續努力。

柏禮維／張課琦在2020年下半年經土銀球團安排正式合拍，無奈疫情全球大爆發，國際賽、國內賽多延期或取消，很難透過賽事帶來磨練，所幸於2021起擔任王齊麟、李洋黃金計畫專屬陪練員，兩人在學長們的帶領之下技術大幅提升、默契上也有進一步的突破。

今年7月參加BWF超級500系列的馬來西亞公開賽，一路從會外賽直闖男雙8強，兩人也在18日落幕的比利時國際挑戰賽奪得男雙冠軍，為兩人合拍以來首座，也是柏禮維相隔近8年的第二座男雙冠軍。

兩人在賽後受訪皆提到感謝球團以及家人長久以來的支持，張課琦的媽媽甚至遠赴比利時親自參與奪冠的光榮時刻，張課琦說：「拚戰3局終於獲勝，難以形容現在有多累，但一切都值得了。謝謝我的搭檔禮維、謝謝教練耐心指導，謝謝媽媽、姊姊到場加油，也感謝在台灣打拼的爸爸，希望越來越好，繼續努力。」

柏禮維則表示，「因為疫情的關係，這座男雙冠軍真的等了好久，泰國對手既年輕實力也很強，感覺體力已全部用光，還好我們真的做到了，非常開心。謝謝搭檔課琦一直堅持到最後，更感謝球團、親友、粉絲的支持，我愛比利時。」

對於未來的展望，兩人期許在兩年內參加多站比賽加強國際賽經驗、累積積分、衝高世界排名，目標取得2024巴黎奧運參賽資格、「麟洋」之後站上運動競技最高殿堂爭取佳績。

比利 羽球 李洋

延伸閱讀

羽球／「斜槓」八點檔初體驗 戴資穎：比打比賽還緊張

羽球／不只是博士！戴資穎超越李宗偉 一舉成為「獎金王」

羽球／葉宏蔚習慣雙線作戰 男雙、混雙都晉決賽

台北羽賽／張課琦、李芷蓁賽前重新聯手 勇闖混雙4強

相關新聞

桌球／林昀儒抱回2金1銀 混雙維持世界第一、男雙狂升9名

國際桌球總會（ITTF）今天公布最新一周世界排名，我國桌球好手「小林同學」林昀儒上周在WTT挑戰賽阿拉木圖站拿到2冠1亞的佳績，本周的世界排名，林昀儒穩居男單世界第7，男雙則與廖振珽組合上升9名，來到

羽球／比利時挑戰賽捧相隔8年金盃 柏禮維：等了好久

我國羽球好手柏禮維／張課琦日前於2022比利時國際挑戰賽男雙決賽中與泰國對手鏖戰3局，勇奪兩人自合拍以來的首座國際賽男雙...

促進和平為主題 中華奧會百周年運動與和平論壇今登場

中華奧會運動促進和平委員會為響應聯合國「國際和平日」，並配合國際奧會推動以運動促進祥和社會、維護世界和平的號召，特別於國...

泛太平洋女網／詹皓晴女雙首輪止步 無緣姊妹鬩牆

台灣網球雙打好手詹皓晴與日本女將青山修子今天在泛太平洋女網賽女雙首輪先盛後衰，以6比2、3比6、8比10不敵美國女將馬蒂...

五人制足球／中華俱樂部聯盟明年開踢 9縣市響應

4月中成立會員大會的中華五人制足球俱樂部聯盟，今天正式舉辦記者會宣告聯盟成立，目前已有9個縣市響應，預計明年7月展開正式...

橄欖球／章富麟重返母校真理大學 盼企業聯賽雙向合作

中華民國橄欖球協會理事長章富麟今天返回母校真理大學拜會校長陳奇銘與昔日教導之師長，真理大學是章富麟橄欖球的啟蒙源地，當年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。