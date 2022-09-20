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桌球／林昀儒抱回2金1銀 混雙維持世界第一、男雙狂升9名

聯合新聞網／ 綜合報導
林昀儒(右)與廖振珽(左)靠著上周在WTT男雙奪冠奪冠，世界排快速上升9名，來到第15名！ 擷圖自畫面
林昀儒(右)與廖振珽(左)靠著上周在WTT男雙奪冠奪冠，世界排快速上升9名，來到第15名！ 擷圖自畫面

國際桌球總會（ITTF）今天公布最新一周世界排名，我國桌球好手「小林同學」林昀儒上周在WTT挑戰賽阿拉木圖站拿到2冠1亞的佳績，本周的世界排名，林昀儒穩居男單世界第7，男雙則與廖振珽組合上升9名，來到世界第15名，與鄭怡靜的混雙組合仍維持世界第1。

林昀儒上週在男單輸給德國削球名將菲盧斯（Ruwen Filus）奪下亞軍，男雙與廖振珽擊敗瑞典世界冠軍組合法爾克（Mattias Falck）／卡爾伯格（Anton Kallberg），收下兩人合作以來的首冠，混雙則與陳思羽首度搭配，拿下冠軍，總共拿下2冠1亞的好成績。

對於自己上週的表現，林昀儒受訪表示：「單打後面幾局對自己的戰術還是不太堅定，應該更相信自己，可能因為以前輸過(菲盧斯)，就想得太多了，不然前面的發揮完全沒有問題」「雙打部分後面比較有針對對手難受的落點在打，也越打越好了」。

國際桌球總會更新世界排名，林昀儒在男單拿下亞軍後得到280積分，依然位居世界第7。「桌球教父」莊智淵也維持在世界第16。

男雙方面，林昀儒／廖振珽的組合上週奪冠後得到400積分，本週上升9名，來到世界第15名。

混雙方面，林昀儒／鄭怡靜的組合依然高居世界第1，領先第二名的中國組合王楚欽／孫穎莎620分。

瑞典 德國

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