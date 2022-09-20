促進和平為主題 中華奧會百周年運動與和平論壇今登場

中華奧會運動促進和平委員會為響應聯合國「國際和平日」，並配合國際奧會推動以運動促進祥和社會、維護世界和平的號召，特別於國際和平日前夕，於今天舉辦了「中華奧會百周年運動與和平論壇」。

聯合國大會於1981年指定每年的9月21日為國際和平日，鼓勵所有國家和人民共同努力去營造更和諧的社會、更美好的世界，進而實現人類和平的理想。國際奧會主席湯瑪斯•巴赫也呼應了聯合國世界和平的號召，請各國奧會共同來發揚奧林匹克精神與理念，以運動來推動社會和諧以及促進人類的和平發展。

今天所舉辦的中華奧會百周年運動與和平論壇運動，由中華奧會榮譽副主席陳士魁與教育部體育署副署長林哲宏主持開幕，再由委員洪奇昌作專題演講，揭開以下論壇的兩項主題與八項子題的精采分享。

本論壇以「如何促進國際/兩岸和平」為主題一，4項子題分別為：運動與和平的糾葛—奧運會冷戰期間的歷史反思、身心障礙者運動之沿革和發展、國際棒球交流與賽事在運動外交中扮演的角色、運動與和平—媒體之角色；本項主題由主任委員林華韋擔任引言人，分別由該委員會陳成業、穆閩珠、王雲慶、戚海倫等委員加以論述。

本論壇另一主題為「運動如何促進社會和諧發展」，4項子題分別為：運動作為驅動社會改變的力量-英國經驗、競技體育在促進社會和諧發展中的角色、成為能動者—運動中的性別再教育、社會和諧與包容來自運動的元素；由副主任林玫君委員擔任引言人，並由蔣任翔、梁澤敬、陳渝苓以及康正男等4位委員擔任4項子題的講師。透過以上主題與各項子題的論述，讓大家更能體會瞭解運動與社會和諧以及世界和平的關係。

今天中華奧會藉由舉辦「中華奧會百周年運動與和平論壇」來倡導發揚古代奧運會所傳承的「奧林匹克精神」，將象徵和平、友誼、團結、公平競爭的真義，繼續發揚到社會各角落，以運動來消弭對立與仇恨，共同努力來增進社會和諧、促進世界和平。