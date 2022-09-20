泛太平洋女網／詹皓晴女雙首輪止步 無緣姊妹鬩牆

台灣網球雙打好手詹皓晴與日本女將青山修子今天在泛太平洋女網賽女雙首輪先盛後衰，以6比2、3比6、8比10不敵美國女將馬蒂內茲與澳洲選手培瑞斯，無緣晉級。

泛太平洋女網賽在日本東京舉行，詹詠然與詹皓晴兵分二路爭取女雙晉級門票，詹詠然本週改搭智利選手瓜拉奇（Alexa Guarachi），昨天通過首輪考驗，率先挺進8強。

詹皓晴與日本女將青山修子今年3月起開始搭檔，兩人曾在今年8月聖荷西女網賽拿下亞軍，先前征戰美國網球公開賽女雙16強止步後，兩人繼續合作。

詹皓晴昨天剛過29歲生日，今天與日本女將青山修子聯手出擊，迎戰第4種子的美國的馬蒂內茲（NicoleMelichar-Martinez）與澳洲的培瑞斯（Ellen Perez）這組「美澳聯軍」，兩組人馬曾在8月底的克里夫蘭網球賽4強賽碰頭，當時「台日組合」以0比2遭橫掃。

「台日組合」今天開賽率先在第3局攻破對手發球局，隨後在第4局連續化解對手3個破發點，保住發球局，盤末再度破發得手，以6比2先下一城。

次盤「台日組合」浪費第3局3個破發點的機會，關鍵第8局發球局失守，以3比6讓出次盤。

決勝盤搶10大戰，「台日組合」一度以8比6領先，但隨後對手連得4分，逆轉戰局，「台日組合」最終以8比10落敗，無緣在8強對決詹詠然與智利選手瓜拉奇。