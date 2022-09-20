五人制足球／中華俱樂部聯盟明年開踢 9縣市響應

4月中成立會員大會的中華五人制足球俱樂部聯盟，今天正式舉辦記者會宣告聯盟成立，目前已有9個縣市響應，預計明年7月展開正式賽程，首任會長彭臺臨喊出更喊出目標，希望賽事朝收費制方向前進，成為「賺錢的產業」。

目前已有屏東、雲林、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園、新北和台北投入第一屆賽事，聯盟預計明年初舉辦第一次測試賽，7月正式賽事登場前將辦理熱身賽，初步規劃每隊上限30人，其中包括至少4名外援，另也開放未滿18歲的球員報名。

目前桃園隊就規劃以泰國移工為球隊主要球員，盼泰國選手可以刺激台灣本土球員，本土球員可以走出世界、走向國際。

曾任體育署副署長的彭臺臨提到，足球是最能帶動運動觀光休閒的運動，花蓮足球學校正在籌備中，現在他接下會長任務，未來目標是落實主客場制，希望賽事可以從區域賽、全國賽到國際賽，「這是我們的使命，把環境弄好，透過五人制帶動場館的改變。」

彭臺臨提到，台灣目前還沒有專門的五人制足球場館，希望能說服個縣市成立專用球場，也有賴體育署協助。

今天也出席記者會的體育署副署長林哲宏表示，所有的職業運動都是運動產業的火車頭，「產業做起來，帶動運動風潮，才有產業的發展，還有永續的發展。」他樂見五人制足球俱樂部聯盟的成立，「設施的部分，我們會努力，經費預算從80幾億到130幾億，如何有效使用非常重要，期待職業運動蓬勃發展。」