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橄欖球／章富麟重返母校真理大學 盼企業聯賽雙向合作

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華民國橄欖球協會理事長章富麟（左4）回到母校真理大學。 圖／真理大學提供
中華民國橄欖球協會理事長章富麟（左4）回到母校真理大學。 圖／真理大學提供

中華民國橄欖球協會理事長章富麟今天返回母校真理大學拜會校長陳奇銘與昔日教導之師長，真理大學是章富麟橄欖球的啟蒙源地，當年就讀私立淡水工商管理專科學校（真理大學前身）電子計算機科的他，在啟蒙老師呂銀益的帶領下第一次踏入橄欖球的天地裡，因為對橄欖球的熱愛，以及後天努力的結果，一路從專科時期的乙組，晉級至巨人隊的甲組，最後以優異成績入選橄欖球國家代表隊。

章富麟在協會秘書長林啟川與協會競賽組組長林毅成的陪同下於今天上午拜會真理大學校長陳奇銘，會中承諾未來相關企業橄欖球聯賽將倚重母校運動管理學系與運動資訊傳播學系的學生，透過母校學弟妹的賽事直播與運動志工的實務訓練提升學弟妹們未來在職場的競爭力。

章富麟表示，近年來即時回放系統在橄欖球賽事中扮演一個非常重要的角色，透過影像即時的重播降低誤判的機率，因此是目前重大賽事中必備的工具之一，而真理大學運動資訊傳播學系有該項設備，且學生具有各項運動的專業背景，同時該校運動管理學系的同學在賽事規劃與競賽規則上皆有豐富的實務經驗，所以合作起來將大幅降低主辦單位的壓力。

據此，章富麟希望結合真理大學運動資訊傳播與運動管理學系師生的雙向合作再現該校橄欖球的榮光，呂銀益讚賞章富麟是一位飲水思源的成功人士，除了時常致電關心外，舉凡該系有任何相關活動，他也一定熱情金錢贊助，顯見其不忘本的氣度。

此次的回娘家之旅，章富麟除了拜會其橄欖球啟蒙教師的呂銀益外，也拜會觀光休閒與運動學院院長鄭俊傑、運動管理學系主任陳志成與運動資訊傳播學系主任陳明耀，隨後，在該校呂銀益帶領下，章富麟到昔日的操場鼓勵剛成軍的該校橄欖球校隊的學弟們，期勉學弟們勤奮練球，但也要注意飲食調養，期望他們能再恢復真理橄欖球的盛名。

橄欖球協會 巨人

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