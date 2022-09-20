擊劍／瑞典賽表現優 中正高中李讓奪第6創佳績

台北市中正高中擊劍選手近日在瑞典斯德哥爾摩「世界銳劍衛星賽」中表現不俗，其中高一選手李讓得到第6名，創下近5年來台灣青少年組銳劍項目最佳成績。

2017世大運國手丁泓剴擔任教練，帶領2位中正高中選手及1位校友選手參加16日到18日在斯德哥爾摩舉辦的「2022年世界銳劍衛星賽」（FIE World CupSatellite, Men's and Women's Epée），3位選手初賽時從30餘國共110名強勁對手中脫穎而出，皆獲晉級資格。

就讀中正高中高一的少年擊劍手李讓（右2），18日在瑞典2022年世界銳劍衛星賽中拿下第6名佳績。 （駐瑞典代表處提供）中央社

其中年僅15歲、就讀高一的選手李讓得到第6名成績，表現相當優異，創下近5年銳劍項目國際賽青少年組中最佳成績。

3位中正高中選手中包括剛畢業進入大學的李育丞以及年僅15歲的高一選手李讓、林哲群，李讓、林哲群在台灣青少年排名為年度第1與第3成績，在這次衛星賽中，兩位新生代擊劍手展現極大潛力。除累積國際賽事經驗，更展現疫情期間，持續保持戰力的國際選手水準。

比賽期間，台灣駐瑞典代表處對選手悉心關照，在代表團抵達時安排接機照料，教育組也現場備援，並於賽後設宴慰勞，支持海外參賽的台灣青年選手。