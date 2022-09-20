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軟網／贏韓國了！中華隊豪取2金1銀都和鄭竹玲有關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華女網隊獲得2022韓國盃國際軟式網球錦標賽金牌。圖／中華民國軟式網球協會提供
中華女網隊獲得2022韓國盃國際軟式網球錦標賽金牌。圖／中華民國軟式網球協會提供

目標明年杭州亞運的中華軟式網球代表隊，2022韓國盃國際軟式網球錦標賽打回佳績，2018巨港亞運混雙金牌組合余凱文、鄭竹玲順利取得金牌外，亞運「四朝元老」鄭竹玲領軍的女團更力壓地主南韓，迎接1999年世界盃後的首面女團金牌。

鄭竹玲搭配郭千綺也打下女雙銀牌，中華隊的2金1銀都和鄭竹玲有關。

中華隊此行的金牌女團成員包括鄭竹玲、郭千綺、黃詩媛、徐巧楹和羅舒婷，這面金牌也是1988亞洲盃、1999世界盃後我國女子軟網國家隊在國際賽中第3次獲得女團金牌。

受新冠肺炎疫情影響，軟網已兩年多沒有國際賽事，2022韓國盃國際軟式網球錦標賽可謂各國選手備戰多時、精銳盡出，除用於檢視各國代表隊於備戰2022杭州亞運的成效外，比賽過程中的戰術、戰略運用與對戰組合也成為各國教練團與情蒐小組密切關注的議題。

明年復辦的杭州亞運，軟式網球將產生5面金牌，我國在過去的8屆亞運會比賽共取得9面金牌的績，即將到來的杭州亞運軟網比賽更是台灣代表隊寄予厚望重點奪金的項目。

亞運 中華隊

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