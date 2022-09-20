羽球／「斜槓」八點檔初體驗 戴資穎：比打比賽還緊張

台灣球后戴資穎趁著巡迴賽休兵的空檔，到民視台語八點檔《黃金歲月》客串。今天小戴在個人社群分享錄影心得：「客串八點檔初體驗比比賽還緊張。」

戴資穎先感謝演員蘇晏霈和傅子純的包容及帶領，並透露：「平時雖然會說台語，但是開始錄影後就不會說了。」小戴的奶奶正好是民視八點檔的忠實粉絲，他也表示：「趕快拍下合照，帶回家給奶奶看，來考考這位忠實粉絲是不是有認真看。」

身為小戴粉絲的蘇晏霈也開心的發文表示：「好榮幸、好開心啊！偶像！竟然在拍戲時能與我『ㄧ姊』小戴同框、近距離看到她世界球后耶！趕緊趁喬機器的空檔十指緊扣拍一張。」「之前買小戴的衣服跟球拍也都給她簽了。」

小戴表示播出時間確定會再跟大家說，留言區的網友也紛紛表示，「期待看到小戴的演出，一定會準時收看」、「斜槓到八點檔也太酷了！」、「期待講台語的小戴」等。