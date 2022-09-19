網球／詹詠然女雙換搭檔 晉級泛太平洋女網賽8強

台灣網球雙打好手詹詠然這次在泛太平洋女網賽改搭智利選手瓜拉奇出賽，今天女雙首輪以6比4、4比6、10比5擊敗中國王欣瑜與日本加藤未唯的組合，挺進8強。

詹家姊妹詹詠然與詹皓晴本週在日本東京舉行的泛太平洋女網賽分頭出擊，詹皓晴繼續與日本女將青山修子合作，而詹詠然先前與澳洲女將史托蘇兒（Samantha Stosur）搭檔，連3站一輪遊，這次改與智利選手瓜拉奇（Alexa Guarachi）攜手出擊。

詹詠然與瓜拉奇今天在女雙首輪上陣，迎戰中國的王欣瑜與日本的加藤未唯這組「中日聯軍」，雙方人馬歷經盤中互破，「台智組合」盤末再度成功破發，以6比4搶下首盤。

「台智組合」次盤第5局發球局率先失守，第8局又浪費2個破發點的機會，以4比6將次盤拱手讓人。

決勝盤超級搶10，「台智組合」一開始就連得5分拉開差距，最終以10比5獲勝，收下8強門票。

明天將輪到詹皓晴與青山修子展開女雙首輪賽事，對手為第4種子的美國選手馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與澳洲女將培瑞斯（Ellen Perez），「台日組合」若能勝出，8強賽將對決詹詠然與瓜拉奇。