游泳／王冠閎聘體能師加強訓練 盼提升轉身爆發力

中央社／ 台北19日電
台灣東洋19日與中華奧會共同舉行記者會，宣布將捐贈1000劑細胞流感疫苗予中華奧會，挺奧運選手防疫。東京奧運射箭反曲弓男子團體銀牌湯智鈞（右）與男子游泳選手「台灣蝶王」王冠閎（左）出席與會。 中央社
台灣東洋19日與中華奧會共同舉行記者會，宣布將捐贈1000劑細胞流感疫苗予中華奧會，挺奧運選手防疫。東京奧運射箭反曲弓男子團體銀牌湯智鈞（右）與男子游泳選手「台灣蝶王」王冠閎（左）出席與會。 中央社

「台灣蝶王」王冠閎10月將參加世界盃短道賽事，他今天表示，近期已聘請體能訓練師，加強陸上體能訓練，盼能提升游泳時轉身瞬間爆發力，除了增加速度，也能讓自己游得更輕鬆。

王冠閎今天出席「台灣東洋、中華奧會細胞流感疫苗合作記者會」接受媒體聯訪時，分享接下來國際賽規劃，10月將前往加拿大、德國、美國等地征戰世界盃短道賽事，接下來12月也將參加在澳洲舉行的短道世錦賽

因應短道賽事，王冠閎每週往返台師大、建中兩地上課、訓練，他表示，近期還找來具有游泳經驗的體能訓練師一對一訓練，量身打造課表，主要是加強陸上體能訓練，將在10月國際賽驗收成果。

王冠閎指出，由於短道賽事中跳水、轉身都是關鍵，之前在國外比賽時，更能感受到與國外選手之間的差異，他希望，能運用每次轉身提升速度，讓自己游起來更輕鬆，「瞬間轉身爆發力，對我現在來講滿重要的」。

王冠閎展開陸上體能訓練已逾一個月，他逐漸感受到成效，他透露，現在推水變得有效率，感覺自己更有力量。

王冠閎 世錦賽

延伸閱讀

防疫升級 東洋捐千劑流感疫苗給中華奧會

東洋攜手中華奧會 捐千劑細胞流感疫苗助選手精準禦敵

室外拔河世錦賽 我國奪4金追平隊史紀錄

室外拔河世錦賽 台灣U23女子代表隊摘金

相關新聞

室外拔河世錦賽 中華隊奪4金1銀1銅

以美國伯明罕世界運動會5連霸班底組成的中華女子540公斤拔河隊，昨天在荷蘭進行的室外拔河世錦賽力退地主，奪下中華隊第4金...

游泳／受贈流感疫苗 王冠閎「泳」闖歐美3連賽

我國「蝶王」王冠閎10月將前往歐美展開接連3站的國際泳聯短道賽事，出國前先獲得防疫幫手，中華奧會和台灣東洋公司昨天宣布合...

網球／詹詠然女雙換搭檔 晉級泛太平洋女網賽8強

台灣網球雙打好手詹詠然這次在泛太平洋女網賽改搭智利選手瓜拉奇出賽，今天女雙首輪以6比4、4比6、10比5擊敗中國王欣瑜與...

游泳／王冠閎聘體能師加強訓練 盼提升轉身爆發力

「台灣蝶王」王冠閎10月將參加世界盃短道賽事，他今天表示，近期已聘請體能訓練師，加強陸上體能訓練，盼能提升游泳時轉身瞬間...

輪椅網球／勝利盃的大推手！逾10年「他」成身障選手最強後盾

2022年第24屆勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽經過4日激烈廝殺，男單冠軍最終由日本「大魔王」真田卓收下，台灣輪網一哥戴加揚奪下亞軍還攜年輕搭檔唐兆漢在男雙封王，本屆勝利盃也圓滿落幕，這次比賽除了中國民

輪椅網球／日本「大魔王」不受強震影響勝利盃封王 戴加揚唐兆漢初次合作即奪冠

「2022勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽」今（19）在高雄市橋頭竹林網球場進行最後一天終極大戰，本賽事屬ITF3 Series等級，總獎金高達1萬4000美元。前世界第7、日本「大魔王」真田卓再度展現超

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。