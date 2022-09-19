游泳／王冠閎聘體能師加強訓練 盼提升轉身爆發力
「台灣蝶王」王冠閎10月將參加世界盃短道賽事，他今天表示，近期已聘請體能訓練師，加強陸上體能訓練，盼能提升游泳時轉身瞬間爆發力，除了增加速度，也能讓自己游得更輕鬆。
王冠閎今天出席「台灣東洋、中華奧會細胞流感疫苗合作記者會」接受媒體聯訪時，分享接下來國際賽規劃，10月將前往加拿大、德國、美國等地征戰世界盃短道賽事，接下來12月也將參加在澳洲舉行的短道世錦賽。
因應短道賽事，王冠閎每週往返台師大、建中兩地上課、訓練，他表示，近期還找來具有游泳經驗的體能訓練師一對一訓練，量身打造課表，主要是加強陸上體能訓練，將在10月國際賽驗收成果。
王冠閎指出，由於短道賽事中跳水、轉身都是關鍵，之前在國外比賽時，更能感受到與國外選手之間的差異，他希望，能運用每次轉身提升速度，讓自己游起來更輕鬆，「瞬間轉身爆發力，對我現在來講滿重要的」。
王冠閎展開陸上體能訓練已逾一個月，他逐漸感受到成效，他透露，現在推水變得有效率，感覺自己更有力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言