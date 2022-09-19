輪椅網球／勝利盃的大推手！逾10年「他」成身障選手最強後盾

2022年第24屆勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽經過4日激烈廝殺，男單冠軍最終由日本「大魔王」真田卓收下，台灣輪網一哥戴加揚奪下亞軍還攜年輕搭檔唐兆漢在男雙封王，本屆勝利盃也圓滿落幕，這次比賽除了中國民國輪椅夢公園推動聯盟副會長劉耀台和辛苦工作團隊的付出外，另外一位重要的推手就是連續贊助輪椅網球公開賽超過10年的Mr. David Hammer。

連續贊助輪椅網球公開賽超過10年的David Hammer本身就熱愛網球，老婆是台灣人的他，與輪網之間的緣分竟是一次在天母練球，當時他偶然偶然見到輪椅網球國際比賽，當下就被身障選手的奮戰精神所感動，在得知身障朋友需要資源後，主動聯繫主辦單位、毅然決從102年開始，以自己的名義、無條件投入輪網比賽的贊助，連續10年不間斷。

除了輪網活動，David Hammer贊助主辦單位的輪網太鼓隊、手搖車甚至是漆彈活動，全力協助輪椅夢公園相關賽事推廣。

而前2年在全球疫情肆虐之下，所有賽事幾乎停擺，但輪椅網球推廣協會積極爭取，與企業攜手，回首勝利在過去25年，除了1999年因遭遇921大地震停辦之外，即使面對全球疫情大爆發也從未間斷，展現出台灣防疫的成果，也提供台灣和外國選手們更大發揮的舞台。